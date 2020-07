Sanità, presidio dei lavoratori del Gruppo San Raffaele in Regione: "Servono risposte concrete"

I lavoratori del Gruppo San Raffaele saranno in presidio domani mattina, a partire dalle ore 9.30, davanti alla sede del Consiglio regionale del Lazio alla Pisana. "Per difendere i posti di lavoro, i diritti e la dignità", si legge in una nota del sindacato Ugl Sanità di Roma, che ha indetto la mobiliazione.

Al centro ci sono le "vicende della struttura di Rocca di Papa, con l'avvio della procedura di licenziamento per circa 150 lavoratori e la mancata applicazione di ammortizzatori sociali", spiegano in una nota il segretario nazionale Ugl Sanità, Gianluca Giuliano e il segretario provinciale UGL Sanità di Roma, Valerio Franceschini.

"Le istituzioni tacciono, nonostante le nostre richieste di incontro, e la situazione diventa sempre più drammatica", continuano i due sindacalisti. "Ma se saremo di fronte al Consiglio Regionale è perché nulla di concreto è stato fatto. In ballo c'è la salvaguardia dei posti di lavoro e il rispetto dei diritti di tanti lavoratori dell'intero Gruppo San Raffaele: a alcuni di loro, per il calo delle prestazioni effettuate nell'emergenza per la pandemia, sono state imposte arbitrariamente ferie forzate e, nel caso di esaurimento delle stesse, la collocazione in aspettativa non retribuita".

Da questa situazione nasce la richiesta alla Regione Lazio di "ascoltare la nostra voce per poter aprire un tavolo che scongiuri licenziamenti e ulteriori azioni nei confronti di tanti lavoratori. In assenza di risposte e di mosse concrete la nostra protesta non si fermerà".