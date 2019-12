Oltre mille persone al pranzo di Natale di Sant'Egidio

Oltre mille persone, in un clima di grande gioia e familiarità, hanno partecipato a Roma all'appuntamento annuale della Comunità di Sant'Egidio per i senza dimora, gli anziani e le famiglie in difficoltà, che si ripete dal Natale del 1982, nella basilica romana di Santa Maria in Trastevere.

Come da tradizione, il menù del pranzo di Natale ha previsto in Italia antipasto, lasagne, polpettone con verdure, frutta fresca, panettone e spumante, caffè e cioccolatini. Inoltre tutti gli ospiti hanno ricevuto regali pensati apposta per loro.