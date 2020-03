Coronavirus, a Roma posti di blocco per tutti della Polizia Locale: le immagini

Sono scattati dalle prime ore di questa mattina i controlli rafforzati della Polizia Locale di Roma Capitale sui veicoli in transito nel territorio capitolino per verificare il rispetto delle norme di contenimento della diffusione del coronavirus, in particolare sulle grandi direttrici ed arterie stradali interessate da una più intensa circolazione di mezzi.

Nella mattinata di sabato sono stati eseguiti già 9mila accertamenti, di cui quasi 7mila hanno riguardato i veicoli in transito. Vigilati anche i parchi e gli esercizi commerciali e le persone a piedi. In poche ore 50 le denunce scattate soprattutto per spostamenti senza un valido motivo. Dall'8 marzo ad oggi sono oltre 170mila i controlli svolti dai caschi bianchi e più di 200 il numero di persone denunciate.

