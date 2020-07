Piazza Cavour, l'omaggio a Cerciello: maxi poster nel giorno del compleanno del carabiniere ucciso

L'omaggio in piazza Cavour. Un maxi poster per Cerciello per ricordare, nel giorno del suo compleanno, Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso lo scorso 26 luglio a Trastevere.

L'omaggio al militare è stato rivolto dalla moglie Rosa Maria Ersilio e dai colleghi dell'Arma. Il maxi poster rimarrà esposto fino al giorno dell'anniversario del la morte. Accanto alla foto, che ritrae Cerciello Rega in alta uniforme, le parole "Amore, rispetto, giustizia, speranza, onore riconoscenza. Più in basso la dedica: "In memoria di Mario Cerciello Rega, fiamma ardente della nostra storia".

A rendergli omaggio anche Giorgia Meloni con un post: "In suo ricordo, per i suoi cari e per tutta l'Arma dei Carabinieri, continueremo a chiedere giustizia".