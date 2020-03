Coronavirus: "Il porto di Civitavecchia chiude ai passeggeri dalla Spagna"

Il porto di Civitavecchia chiude ai passeggeri. Lo ha annunciato su Facebook il sindaco della cittadina del Lazio, il leghista Ernesto Tedesco anticipando una comunicazione ufficiale della ministra dei Trasporti, Paola De Michelis. "Il servizio passeggeri con la Spagna verrà finalmente interrotto", ha scritto. Da giorni il sindaco chiedeva al governo uno stop delle attività per passeggeri e crociere per lasciare attivo solo il traffico merci. E anche ieri, non senza poche polemiche da parte del primo cittadino, è attraccata al porto di Civitavecchia la Costa Victoria, dalla quale una passeggera era stata costretta a scendere a Creta perché risultata positiva al Coronavirus. Proprio Tedesco per evitare che i 1400 passeggeri si disperdessero ha fatto chiudere il porto sulla terraferma dalla polizia locale.

Il porto, ora, è destinato chiudere ai passeggeri. "È quanto mi ha comunicato ufficialmente De Micheli – a cui riconosco grande sensibilità e disponibilità – dopo i numerosi colloqui telefonici intercorsi", ha scritto Tedesco su Facebook. "L’ultima corsa aperta a passeggeri, con partenza da Barcellona prevista per il 29 marzo sarà invece quella di giovedì 26 marzo con arrivo previsto in Italia il giorno successivo. Il servizio passeggeri in direzione Spagna è già stato interrotto mentre continuerà regolarmente soltanto il trasporto delle merci", ha continuato.

Non è mancata una nota polemica verso il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio: "Trattandosi di italiani che rientrano nel nostro paese, il ministro De Micheli ha anche avviato i necessari approfondimenti con il ministero degli Affari Esteri, che, per onestà di cronaca, in questi giorni non mi sembra abbia mostrato grande interesse alla situazione venutasi a creare nel nostro porto", ha scritto ancora. Alla Direzione Marittima del Lazio, in accordo con l’Autorità di Sistema Portuale, è stato chiesto "di organizzare il navettamento dei passeggeri non diversamente organizzati in modo da escludere forme di commistione con la realtà cittadina".