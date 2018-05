Polizia: riparte il pattugliamento congiunto italo-cinese per le strade di Roma

Da oggi il via, per il terzo anno consecutivo, ai pattugliamenti congiunti tra le forze dell’ordine italiane ed operatori della polizia cinese. Fino al 17 giugno anche a Roma gli agenti orientali affiancheranno e coadiuveranno i colleghi italiani nelle ordinarie attività istituzionali, di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica.

Lo faranno in uniforme, ma disarmati. Agevoleranno soprattutto i numerosi turisti cinesi nei rapporti con le autorità locali e le rappresentanze diplomatiche e consolari.

"Le criticità del sistema si affrontano solo con la cooperazione"

Le altre città protagoniste dell’iniziativa saranno: Prato, Milano e Venezia. Nella prima le attività saranno svolte, così come a Roma, al fianco della polizia italiana, mentre nelle altre due la collaborazione sarà con i carabinieri.

L’impiego congiunto delle pattuglie è stato voluto e sostenuto fortemente anche dal Vice Capo della Polizia, il Prefetto Nicolò Marcello D’Angelo, che ha evidenziato l’importanza dello sperimentare nuove sinergie con Paesi esteri: "Il Sistema Italia, attraverso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, per tramite della Sala Operativa Internazionale e della rete degli Esperti per la Sicurezza dislocata nel mondo, ha l'obiettivo di annullare le distanze tra le “law enforcement” rendendo gli scambi info-investigativi immediati e qualificati. Solo fornendo risposte pronte è possibile aumentare la capacità di contrasto al crimine perché le criticità del sistema sicurezza si affrontano solo con una diffusa e proattiva cooperazione di polizia sia interna che estera".