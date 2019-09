Piste ciclabili: dalla regione 16 milioni per 500 chilometri a due ruote. Ecco tutti i progetti

Sedici progetti, quasi sedici milioni di euro, più di 500 chilometri di nuove piste ciclabili: questi i numeri della graduatoria con cui la Regione finanzia nel triennio 2019-2021 gli enti locali del Lazio per realizzare infrastrutture ciclabili, a seguito della manifestazione di interesse pubblicata alla fine dello scorso anno.

I progetti finanziati (10 milioni Fondi CIPE e 5,6 Regione Lazio) sono i seguenti:

Provincia di Latina: Comuni di Sperlonga, Minturno, Monte San Biagio;

Provincia di Frosinone: Comuni di Falvaterra, Fiuggi, Comunità Montana Monti Ernici, Parco Regionale Monti Simbruini;

Provincia di Viterbo: Comuni di Montalto di Castro, Civitella d’Agliano, Gradoli;

Provincia di Rieti: Riserva naturale Monti Navegna e Cervia;

Città Metropolitana Roma Capitale: Campagnano di Roma, Municipio Roma III, Mentana, Colleferro, Trevignano.



Le dichiarazioni rilasciate dagli enti locali verranno ora verificate per procedere agli atti conseguenti, per cui saranno ancora possibili variazioni e scorrimenti nella graduatoria finale. Astral SpA affiancherà gli enti stessi e fungerà da attuatore, semplificando e accelerando le procedure.

“Il nostro obiettivo – spiega il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – è favorire lo sviluppo di una mobilità sostenibile e di consentire ai cittadini di spostarsi più agevolmente e con un impatto ambientale ridotto. Dobbiamo agevolare la mobilità nella Capitale come in tutte le province del Lazio, senza dimenticare che territorio e ambiente vanno tutelati e non aggrediti con infrastrutture ad alto impatto”.

“Il bando lanciato lo scorso anno ha avuto un grande successo: oltre 130 progetti da tutta la regione, segno che il bando era molto atteso e che il territorio ci ha creduto”, commenta Mauro Alessandri, Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio. “È stato necessario un lungo lavoro di istruttoria dei progetti, e per una felice combinazione possiamo annunciare il finanziamento proprio nella Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Ma non ci fermeremo qui: proseguiremo per strutturare meglio l’intera rete ciclabile regionale, per utilizzare circa 4 milioni di ulteriori risorse ministeriali per la Ciclovia Tirrenica e per valorizzare i progetti di maggior respiro territoriale, che il bando regionale ha messo in evidenza”, conclude Alessandri.