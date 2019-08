Torvaianica brinda a Nonno Pio, il bagnino leggenda simbolo del litorale compie 100 anni

Litorale romano in festa per Pio Schiano Moriello, pioniere di Torvaianica e primo bambino nato ad Ostia, che in spiaggia ha festeggiato 100 anni. Nonno Pio, così come lo chiamano tutti, è una leggenda vivente: pescatore e marinaio di salvataggio, venne arruolato nella Regia Marina durante la Seconda Guerra Mondiale, come Nostromo Sommergibilista.



È stato uno dei pochissimi naufraghi superstiti dopo l'affondamento della sua unità ed ha vissuto avventure e peripezie fra prigionia ed evasioni. Verso la fine degli anni '50, si spostò dal Borghetto dei Pescatori di Ostia a Torvaianica, che conosceva già benissimo e dove aprì via via, l'attuale attività di famiglia sul mare.



"A partire dal 2004 (quindi a 85 anni) ha inanellato una serie di record di voga su pattino, di tempo e distanza; sia "assoluti" che di categoria (alcuni ancora imbattuti) ed è risultato con riconoscimento del "Guinness dei Primati", il più anziano Bagnino del Mondo. Quest'anno Nonno Pio batte un altro incredibile record: il bagnino già longevo del mondo", sottolineano dall'Associazione Pro Loco Torvaianica.

In realtà, Pio è nato il 19 novembre del 1919. La decisione di anticipare la festa è stata presa di comune accordo con la famiglia per poter condividere questo momento di gioia in spiaggia. Ai presenti sono state distribuite t-shirt bianche e canotte con il nome di Pio, il disegno di un pattino e una frase celebrativa.