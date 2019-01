Corruzione Capitale, Pignatone: "E' il problema principale della città"

Il problema principale di Roma è la corruzione. Ne è sicuro il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone che, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, ha spiegato: "Credo che il nostro sforzo debba essere sulla cifra fondamentale di Roma, la complessità. La Procura ha 16 gruppi di lavoro e nessuno può essere lasciato in favore di altri. Il nostro sforzo è stato quello di far fronte a questa complessità. Secondo me, continuo a dirlo, il problema principale di Roma è la corruzione".

Sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, Pignatone, che a maggio lascerà il suo inca rico ha sottolineato: "I clan a Roma e nel Lazio erano ben noti a tutti, secondo me sono importanti le sentenze che hanno riconosciuto il 416bis perché offrono degli strumenti di contrasto a forme di estrema pericolosità, reati come rapine o estorsioni che se esaminati in modo parcellizzato non consentono di cogliere la pericolosità del fenomeno e di adottate strumenti di contrasto adeguati".

"Aspettiamo il mese di maggio per il resto ma intanto colgo l'occasione per ringraziare i colleghi e il personale di questi uffici. Noi siamo con l'acqua alla gola, è un miracolo che si raggiungono i risultati nelle condizioni date. I buchi del sistema amministrativo sono parte significativa di quello che poi diventa prescrizione. La Procura sente come suo primo obiettivo quello della tutela del cittadino. Il primo di ringraziamento va ai giudici - ha aggiunto - se la Procura ha raggiunto dei risultati è grazie a loro".

"Per poter giungere ad un corretto esercizio della funzione penale - ha concluso - le indagini devono essere senza pregiudizi, questo è stato l'impegno di questi sette anni e sono sicuro che rimarrà tale".