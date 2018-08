La carica dei 70mila: in marcia da tutta Italia per l'incontro con il Papa al Circo Massimo

Due giorni con Papa Francesco. Un fine settimana all'insegna della preghiera, ma anche della festa. Un doppio appuntamento cui settantamila pellegrini, per lo più giovani, hanno deciso di non rinunciare.

"Vado al Massimo": l'evento dell'11 aprile

I primi ad arrivare hanno soggiornato nelle parrocchie ma sono tantissimi quelli che si sono messi in marcia per raggiungere arrivare alle 19.45, quando è prevista la Veglia per il Sinodo. Papa Francesco sarà lì e vi rimarrà almeno fino alle 20.30. Poi seguiranno i concerti, aperti dalla Banda Rulli Frulli e Pertubazione. Seguiranno le esibizioni di Clementino, Alex Britti e Mirkoeilcane. La serata, all'insegna di musica e spettacolo, è condotta da Andrea Delogu e va in diritta su Tv2000 e inBlu Radio. "Vado al Massimo", questo il nome con cui è stato battezzato l'evento, è organizzato dall'emittente televisiva della Cei in collaborazione con la Pastorale giovanile.

Il pellegrinaggio

Sono arrivati da tutta la penisola i pellegrini diretti a Circo Massimo, dopo una settimana di cammino con le proprie diocesi. Quelli partiti da Ortona, 350 in tutto, "sono giunti prima a San Pietro – come riferisce la Croce Rossa Italiana che li ha scortati – attraversando il Parco dei Castelli Romani e percorrendo tutta l'Appia Antica da Marino".

L'Angelus e la messa a San Pietro

Domenica 12 agosto si celebra la seconda delle giornate dedicate dalla Chiesa italiana ai giovani, in vista del prossimo Sinodo di ottobre. Per l'occasione piazza San Piero sarà aperta dalle prime luci dell'Alba. La messa celebrata dal cardinale Gualtiero Bassetti si svolgerà alle ore 9.30 e terminerà con l'Angelus del Papa, atteso in piazza mezz'ora prima.