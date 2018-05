Pedonalizzazioni, strade chiuse e mercatini. Raggi: "Così si riscopre il quartiere"

Il 13 maggio sarà la domenica dedicata alle pedonalizzazioni nei Municipi di Roma. Diverse strade saranno chiuse al traffico con aree dedicate ad eventi culturali e mercatini locali. "Queste iniziative sono utili a promuovere eventi culturali e sociali sul territorio e consentono ai cittadini di riscoprire il proprio quartiere", ha detto Virginia Raggi.

Nel I Municipio via Andrea Doria; piazza Mincio, via Dora, via Brenta (dal civ.5 a Piazza Mincio) e via Tanaro (dal civ. 22 a piazza Mincio) al II Municipio Largo Beltramelli (Municipio IV); (Municipio V) piazza Copernico e vie limitrofe (Adriano Balbi, piazza Tolomeo, via Pomponio Mela, via Fra Mauro, via Giovanni Marinelli, via Cosmo Egiziano); via Blaserna, via Massa Marittima, via Campagnatico, via Solidati Tiburzi (Municipio XI) e via Federico Borromeo (Municipio XIV).