Come funziona il ritiro del passaporto: le nuove modalità di prenotazione anche presso i commissariati

Nuove modalità di prenotazione per il ritiro del passaporto a Roma. Da qualche giorno è possibile fissare appuntamenti non solo presso il servizio di prenotazione on line sul sito della questura “Agenda Passaporto” ma anche attraverso la prenotazione presso i commissariati della polizia di Stato presenti sul territorio di Roma e della provincia. Il nuovo iter è entrato in vigore già dal 25 maggio.

Dove richiedere il passaporto

Il cittadino, necessariamente residente nella provincia di Roma, potrà prenotare il servizio presso il “proprio” Commissariato, che potrà essere individuato inserendo esclusivamente il nome della strada (e non anche il Comune) in questa pagina oppure presso l’Ufficio Centrale Passaporti sito in Piazzale del Verano n.11. La prenotazione di un appuntamento è valida per una sola richiesta di passaporto; qualora si abbia l’esigenza di richiedere più passaporti, dovrà essere compilata una prenotazione per ogni soggetto richiedente con l’inserimento dei dati relativi al titolare. Coloro che non vogliano usufruire di tale servizio di prenotazione, oppure abbiano particolari e documentate urgenze, potranno richiedere i predetti documenti presentandosi direttamente all’Ufficio di polizia secondo le modalità e gli orari da questi previsti.

I documenti necessari per richiedere il passaporto

Per il passaporto, l'interessato dovrà produrre allo sportello: il modulo (scaricabile dal sito polizia di stato, compilato in ogni sua parte), un documento di identità in corso di validità, due fotografie identiche, recenti, frontali, a volto scoperto e su fondo bianco (normativa ICAO), attestazione di versamento di € 42.50 esclusivamente mediante bollettino postale di conto corrente nr. 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Causale: "importo per il rilascio del passaporto elettronico", un contributo amministrativo di € 73.50, eventuale precedente passaporto, eventuale denuncia o la sua copia conforme di smarrimento o furto del passaporto.