La rivolta di estetiste e parrucchieri: con riapertura il 1 giugno il 60% rischia il fallimento 

Undicimila imprese rischiano di chiudere, con 25mila addetti su Roma e provincia che potrebbero perdere il lavoro. Altro che fase 2. Per parrucchieri, estetiste, tatuatori, una vera ripartenza potrebbe non avvenire mai. A lanciare l'allarme per le scarse attenzioni del Governo e l'assenza sostanziale di misura a sostegno del settore, la Cna di Roma.



"Tante storie e tanti sacrifici rischiano di essere cancellati per scelte che non dipendono da loro. Molte le famiglie che possono perdere il lavoro e non riuscire a trovare altri sbocchi professionali. Lo Stato si faccia carico delle attività che hanno dovuto chiudere" dichiara Stefano Di Niola, Segretario della CNA di Roma.

Il dpcm del 26 aprile non fa menzione di una possibile riapertura del settore, lo ricordiamo. Il premier Giuseppe Conte si è limitato ad annunciare una probabile ripresa delle attività dal prossimo 1 giugno, senza alcuna indicazioni su quelle che dovranno essere le modalità di riapertura necessarie a garantire i giusti flussi e il distanziamento, operazione non da poco per attività che si svolgono a stretto contatto con il cliente.

"Un vero e proprio colpo di grazia per gli imprenditori del settore. Secondo i dati a sua disposizione, la Cna Roma prevede un allarmante calo di fatturato fino all'80% nel 2020, considerando che il ritorno alla normalità avverrà molto lentamente e potrebbe comportare un rischio chiusura del 60% delle attività" spiega Di Niola.

"Siamo consapevoli che il tema della salute è prioritario in questo momento e per quel che riguarda la sicurezza vogliamo l’assoluta tutela di chi lavora e dei clienti, ma questo settore è abituato a confrontarsi con queste problematiche, garantendo le più rigorose procedure igienico-sanitarie" prosegue il segretario. "Abbiamo avviato una petizione per chiedere al Governo di aiutare concretamente le tante imprese che oggi sono impossibilitate a lavorare e di ripensare immediatamente la data di riapertura del settore".

Il flashmob dei ristoratori

Mentre anche ristoratori, piazzaioli, pasticceri, sono pronti alle barricate, virtuali, per il momento. E' in programma per oggi in tutta Italia un flash mob per dire basta al lockdown. Che anche per il settore ristorazione, sempre stando agli annunci del Governo, è prolungato al 1 giugno. "Risorgi Italia - Ho.re.ca. Unita" è il nome della piazza digitale nella quale i gestori di bar e locali si sono dati appuntamento. Alle 21 alzeranno le serrande, accenderanno le luci e apparecchieranno un tavolo fuori dal negozio. Poi, il giorno successivo, consegnaranno chiavi e licenza ai sindaci.