Parrucchieri e centri estetici, come sarà la ripartenza: le linee guida dell'Inail

Non solo ristoranti e balneari. L'Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) ha pubblicato ieri anche le linee guida per parrucchieri, barbieri e centri estetici. Ancora incerta per il Lazio la data della ripartenza. Potrebbe essere da lunedì 18 maggio ma tutto dipenderà da quanto contenuto nel prossimo Dpcm, il decreto che il premier Conte chiuderà nelle prossime ore.

Intanto escono i primi protocolli. E anche tornare dal parrucchiere o in un centro estetico sarà tutt'altra cosa rispetto al pre coronavirus. Vediamo le principali prescrizioni: il cliente dovrà avere la mascherina ma anche l'operatore dovrà indossarla insieme a una visiera. Si suggerisce poi l'utilizzo di materiali monouso e sanificazioni a ogni cliente degli strumenti di lavoro. E in tutti i casi possibili, le procedure devono essere svolte rimanendo alle spalle del cliente.

Qui il pdf con il protocollo completo

La porta degli esercizi dovrà restare aperta e le postazioni a distanza di almeno due metri. Tra i suggerimenti dell'Inail anche l'abolizione del giorno di chiusura o comunque l'allungamento degli orari in modo da poter gestire e spalmare meglio i clienti durante la giornata. Sarà obbligatorio poi procedere con sistema di prenotazione (come avviene comunque nella maggior parte dei casi nelle attività inerenti la cura della persona) .

E ancora, all'ingresso il cliente all'ingresso riceverà un sacchetto monouso in cui riporre i propri oggetti personali. Dal barbiere chi vorrà farsi tagliare la barba dovrà arrivare con il lavaggio già fatto a casa. Nei centri estetici si dovrà lavorare a cabine chiuse, come già avviene, e per il momento restano off limits le cabine di sauna, bagno turco, vasche idromassaggio. Sempre per gli estetisti dovranno essere previsti dispositivi di protezione individuale di livello protettivo superiore (FFP2 o FFP3 senza valvola espiratoria). Non bastano le mascherine chirurgiche.