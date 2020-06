Aree verdi a disposizione delle associazioni sportive: il Campidoglio tende una mano ad un settore in crisi

La quarantena ha creato serie difficoltà alle associazioni sportive che operano nella Capitale. La prolungata chiusura degli impianti, per molte di loro, ha comportato infatti una pesante perdita economica.

Il rilancio del settore

Il proposito di sospendere i canoni di locazione, per ora, non sembra contribuire al loro rilancio. Anche perché, chi gestisce gli impianti comunali e municipali, chiede invece che gli affitti siano completamente cancellati. In attesa di capire se è possibile assolvere a questa richiesta, il Campidoglio ha deciso di offrire un’altra opportunità.

Sport in parchi e giardini

L’amministrazione comunale ha infatti deciso di destinare, temporaneamente, giardini e parchi alla pratica sportiva. “Mettere a disposizione gratuitamente spazi aperti e parchi, dove poter praticare attività fisica e secondo modalità ben definite, è un sostegno importante in favore delle realtà di settore che spesso non dispongono di ambienti tali da garantire il distanziamento fisico necessario agli allenamenti. E consentirà a tanti romani di riprendere la pratica sportiva interrotta durante il lockdown” ha commentato la Sindaca Raggi.

L'iter amministrativo

Il Campidoglio dovrà quindi coinvolgere i Municipi, affinchè promuovano progetti specifici. Dovranno, in sostanza, consentire alle associazioni sportive dilettantistiche di utilizzare le aree verdi, in maniera gratuita, per far praticare l’attività fisica ai propri iscritti. E’ una possibilità che potrebbe contribuire al rilancio di un settore che impiega un numero enorme di realtà e di lavoratori in tutta la città. E, non meno importante, consente l’esercizio fisico nel pieno rispetto del distanziamento sociale anti Covid.

L'appello ai Municipi

Il territorio nazionale, e quello romano in particolare, sono ricchi di spazi verdi. Per questo ho pensato che potesse rappresentare un'opportunità, quella di metterli a disposizioni delle associazioni sportive dilettantistiche" ha commentato l'ex campione olimpico di judo Felice Mariani, oggi deputato del M5s. "La proposta è piaciuta anche agli esponenti degli altri gruppi parlamentari, è stata rilanciata dall'ANCI ai vari comuni ed a Roma ha già registrato l'interessamento dei municipi IV, V e XIII. Al riguardo - ha aggiunto Mariani, il primo atleta ad ottenere una medaglia olimpica nelle arti marziali - vorrei rivolgere un appello ai municipi affinchè, al di là dei colori politici, possano cogliere quest’opportunità". Utile tanto ai cittadini quando alle numerose realtà sportive che orbitano nella Capitale. Tra l'altro "Vito Cozzoli, designato dal Ministro Spadafora come presidente di Sport e Salute spa) mi ha detto che metteranno delle risorse e cercheranno degli ulteriori sponsor per dotare i parchi, in maniera stabile, di attrezzature sportive".

Un'opportunità

“E’ Un’iniziativa di grande aiuto per le associazioni sportive – ha sottolineato l’Assessore Frongia – in particolar modo le più piccole che maggiormente hanno sofferto le conseguenze del lockdown che potranno in questo modo garantire la prosecuzione delle lezioni, senza oneri aggiuntivi a proprio carico, ma è anche una grande possibilità per i tanti iscritti di accedere alle attività in modo sicuro e usufruendo di spazi all’aperto”.

Il fattore tempo

La stagione estiva facilita la realizzazione di questa proposta, presentata dal deputato Felice Mariani con un appello al Governo, e che presumibilmente verrà estesa anche a livello nazionale. Occorre però assolvere, in fretta, all’iter amministrativo. L’estate è alle porte e le associazioni sportive hanno anche bisogno d’un necessario preavviso per organizzare il proprio personale in vista di questa nuova opportunità.