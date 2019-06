Parata 2 giugno a Roma, frecce tricolori e sfilata: è la festa della Repubblica

2 giugno a Roma vuol dire parata militari ai Fori Imperiali. Ripristinata in tutto il suo "fasto" nel 2001 dall'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, la Festa della Repubblica torna anche in questo 2019 su via dei Fori Imperiali. Si celebra oggi la nascita della nazione moderna in maniera simile al 14 luglio francese e al 4 luglio statunitense. Dopo una settimana di prove, con annesse chiusure stradali, il culmine si raggiungerà nella mattinata di oggi, domenica 2 giugno.

Festa della Repubblica: il programma del 2 giugno 2019

Il programma delle celebrazioni del 73esimo anniversario della Repubblica culminerà con il volo delle Frecce Tricolore. Ma la Festa della Repubblica sarà anche l'occasione in cui i Giardini del Quirinale apriranno al pubblico e i complessi bandistici di Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Marina Militare ed Esercuto Italiano eseguiranno brani classici e colonne sonore.

La parata e le celebrazioni del 2 giugno a Roma

Come da tradizione, si partirà dall'Altare della Patria, dove, alle 9,15, il presidente Mattarella deporrà una corona di alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Alle ore 10, in via dei Fori Imperiali, avrà inizio la Parata militare con esibizione delle Frecce Tricolore.

Per il quarto anno consecutivo, toccherà ai sindaci l'onore di aprire la parata del 2 giugno in occasione della festa della Repubblica. Saranno trecento, in rappresentanza degli oltre ottomila Comuni italiani, e sfileranno con la fascia tricolore lungo via dei Fori Imperiali per il 73esimo anniversario del referendum istituzionale del 1946. Tra gli altri saranno presenti, il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, i sindaci di Arezzo, Alessandro Ghinelli, di Palermo, Leoluca Orlando, di Belluno, Jacopo Massaro e di Senigallia, Maurizio Mangialardi. Con loro numerosi amministratori di piccoli Comuni e di citta'. La loro presenza conferma ancora una volta il ruolo centrale dei primi cittadini nella catena istituzionale della Repubblica, quale primo presidio e riferimento piu' vicino ai cittadini. "E' ogni anno un grande onore e un'emozione sfilare per celebrare questa festa- afferma Decaro- Una festa in cui tutti gli italiani si riconoscono, come testimonia ogni 2 giugno la folta e sentita partecipazione popolare".



Dalle 15 alle 19, apriranno al pubblico (senza necessità di prenotazione) i Giardini del Quirinale e, in tale occasione, i complessi bandistici dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Marina Militare e dell’Esercito Italiano, eseguiranno brani da concerto originale per banda, arrangiamenti di brani dal repertorio classico e colonne sonore.

Il percorso della sfilata

Ecco il percorso della parata del 2 giugno: via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperali, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca delle Verità, via della Greca, via del Circo Massimo, Piazza di Porta Capena.

Come seguire la Parata del 2 giugno in tv

Chi non potrà fisicamente prendere parte alle celebrazioni della Festa delle Repubblica, potrà comunque seguire la parata, il volo delle Frecce Tricolore e tutte le altre iniziative previste per il 2 giugno a Roma su Raiuno. Le celebrazioni, infatti, verranno trasmesse in diretta dalla prima rete della tv pubblica a partire dalle 9. In qualunque momento, poi, la giornata di festeggiamenti potrà essere rivista in streaming su RaiPlay.