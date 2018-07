Via Alessandria: visita a sorpresa di Papa Francesco ad un'anziana

Sorpresa in via Alessandria. Nella serata di ieri nella strada del quartiere Italia è all'improvviso comparso Papa Francesco. Bergoglio si è recato in visita da una signora anziana abitante in quella zona che da tempo gli scriveva e che, impossibilitata a muoversi, aveva piacere a conoscerlo.

Sono le 18.30 quando una Ford blu accosta davanti a un palazzo e scende papa Bergoglio.

Questo il racconto di Teresa Corsaro dell'Agenzia Dire

"I poliziotti non si riconoscono, sono in borghese e lasciano che lui si avvicini a chi vuole stringergli la mano. Bergoglio si ferma qualche minuto, abbraccia un bambino in carrozzina e gli chiede come si chiama, un’altra signora si commuove… “Un piacere immenso Santo Padre”. E lui: “Anche per me”. Un altro signore gli regala un crocifisso che viene benedetto sul momento. L’ultimo abbraccio è per chi, avvertito all’ultimo momento, è sceso da un palazzo di fronte nonostante stesse male, proprio per ricevere conforto dal Papa. Poi rientra in macchina e continua a salutare tutti dall’auto. Come qualcuno che ha incontrato per caso un gruppo di amici che non vedeva da un po’. Sono le cose che Bergoglio sembra amare di più. Non è insolito a queste improvvisate e conosce bene anche il quartiere. A poche centinaia di metri, in piazza Buenos Aires, c’è la Chiesa argentina di Santa Maria Addolorata dove lui, anche da cardinale, si recava in autobus a trovare i confratelli. La Ford parte, lasciando ai pochissimi che hanno avuto questo straordinario incontro, commozione e gioia".