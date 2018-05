Papa Francesco a Tor de' Schiavi per inaugurare la 'Casa della Gioia'

Oggi pomeriggio, VI Domenica di Pasqua, il Santo Padre Francesco è in visita pastorale alla Parrocchia romana del Santissimo Sacramento a Tor de’ Schiavi dove inaugura la “Casa della gioia” per persone con disabilità, realizzata nei locali del sottotetto. Al suo arrivo, il Papa è stato accolto dall’Arcivescovo Angelo De Donatis, Vicario generale della Diocesi di Roma, dal Cardinale titolare José Gregorio Rosa Chàvez, dall’Arcivescovo di Manila e Presidente di Caritas Internationalis Card. Luis Antonio Tagle, legato alla nascita della “Casa della gioia”, dal parroco don Maurizio Mirilli, dal vice parroco don Vasile Alexandru Muresan e da alcuni collaboratori parrocchiali. Ora il Papa è nell’oratorio idove sta incontrando la comunità parrocchiale e sta rispondendo a quattro domande: una da un genitore, una da un giovane, una da un adolescente e una da un bambino.

Una parrocchia dove i pastori e i cristiani non hanno il cuore aperto è funzionale ma “cardiopatica” ha detto Papa Francesco rispondendo ad una ragazza, che gli ha confessato la difficoltà riscontrata a inserirsi nella comunità parrocchiale. “La tua domanda dovrebbe portare a una risposta che sia una bastonata ai preti e ai vescovi e anche alle suore”, ha scherzato il Pontefice, sottolineando che “non si predica il Vangelo con parole e argomenti, ma con la vicinanza: questa è la lingua, il dialetto nel quale si trasmette la fede”.

Poi, rispondendo alla richiesta di preghiera di un bambino, Mattia, per la sua mamma che sta per essere operata ha affermato: "I vostri genitori pregano per voi, ma voi pregate per loro?". Ha così esortato i ragazzi: “I genitori hanno bisogno della vostra preghiera – ha detto – perchè così li aiutate ad andare avanti. Ed è così che cresce la famiglia, pregando uno per l’altro”.