La carica dei 70mila a Circo Massimo: l'incontro del Papa con i giovani arrivati da tutta Italia

Sono arrivati a Circo Massimo provenendo da 200 diocesi sparse in tutta Italia. La carica dei settantamila giovani ha accolto Papa Francesco, scortando anche il suo arrivo sulla Papamobile avvenuto intorno alle 18.30 di sabato 11 agosto.

L'affetto dei giovani

In vista del Sinodo di ottobre, tantissimi giovani si sono messi in cammino verso la Capitale. Si sono recati nella "città eterna" per ascoltare le parole del Pontefice, omaggiato con un bastone pastorale scolpito in legno. "Siamo arrivati fino a qui per dirle che le vogliamo bene – hanno dichiarato i giovani pellegrini – e desideriamo camminare andando avanti insieme”.

L'invito a sognare in grande

Il messaggio che il Papa ha rivolto ai presenti, rispondendo anche alle domande ricevute, ha più volte ribadito quanto sia importante non smettere di sognare. "Un giovane che non sa sognare è un giovane anestetizzato e non potrà capire la forza della vita. I sogni ti svegliano” ha dichiarato il Pontefice, aggiungendo che non parlava dei sogni piccoli, che riguardano solo "la comodità ed il benessere" che addormentano i giovani e li fanno andare "in pensione a 20 anni". A questi desideri incentrati sulla soddisfazione dell'effimero, Bergoglio ha contrapposto "i sogni grandi," che sono "capaci di essere fecondi, di seminare pace e fraternità, ecco, questi sono sogni grandi perché pensano a tutti con il Noi” – ha aggiunto il Papa - Il contrario dell’Io è il Noi. I sogni grandi includono, coinvolgono, sono estroversi, condividono, generano nuova vita. E i sogni grandi, per restare tali, hanno bisogno di una sorgente inesauribile di speranza, di un Infinito che soffia dentro e li dilata. I sogni grandi hanno bisogno di Dio per non diventare miraggi o delirio di onnipotenza”.

L'apprezzamento

"Grazie per il potente messaggio di speranza" ha commentato su Twitter il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Per il governatore, sabato 11 si è svolto "un meraviglioso pomeriggio al Circo Massimo, per l'incontro di Papa Francesco con i giovani di tutta Italia". Nella serata, come da programma, il Pontefice ha lasciato il palco alla kermesse musicale che ha visto alternarsi artisti come Banda Rulli Frulli, Pertubazione, Clementino, Alex Britti e Mirkoeilcane.

La "buca" della Sindaca

A Circo Massimo non si è invece apprezzata la presenza della prima cittadina di Roma. Una scelta, quella di non partecipare, che è stata criticata dall'opposizione. "Trovo gravissimo che la sindaca di Roma abbia dato 'buca' a Papa Francesco appena 10 minuti prima dell'inizio dell'incontro organizzato dalla Cei con i giovani di tutta Italia al Circo Massimo – ha dichiarato Giulio Pelonzi, capogruppo PD in Campidoglio - La Raggi era attesa e confermata, ma all'ultimo momento non si è presentata. E ancora più grave che al suo posto non sia presente nessun assessore del Comune. E così la città di Roma non è rappresentata in questa importante iniziativa. Davvero una brutta figura".