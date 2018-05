E' morto l'attore Paolo Ferrari: aveva 89 anni

E' morto a Roma l'attore di teatro, cinema e televisione Paolo Ferrari. Nato a Bruxelles il 26 febbraio del 1929, fu anche doppiatore di successo. Durante la sua carriera ha lavorato con registi come Zefirelli e Petri. E' stato sposato due volte: prima con Marina Bonfigli, poi con Laura Tavanti, entrambe attrici. Lascia tre figli, tra cui Fabio Ferrari, attore, conosciuto negli anni '80 come Enrico 'Chicco' Lazzaretti dei 'Ragazzi della terza C'. Conosciuta la sua passione calcistica per la Lazio.