Porte aperte a Palazzo Marina nella giornata della trasparenza

Un’occasione per immergersi nella storia dell’Italia marittima, attraverso un percorso comprende il cortile interno, il monumentale Scalone d’Onore che porta al Salone dei Marmi, i lunghi corridoi screziati dai marmi, l’elegante Biblioteca Storica con gli oltre 40 mila volumi molti dei quali manoscritti rari, e diverse stanze raramente aperte al pubblico. È questo l’evento organizzato dalla Marina Militare in occasione della “Giornata della Trasparenza” in calendario il 4 novembre presso Palazzo Marina.

Orario di ingresso gratuito a Palazzo Marina

Il personale della Forza Armata, accompagnerà i visitatori all’interno del Palazzo, sede dello Stato Maggiore Marina, in cui predominano elementi metaforici legati al mare. L’ingresso gratuito avverrà dall’entrata di Lungotevere delle Navi 15/17 dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00.

Perché si celebra il 4 novembre

Il 4 novembre sarà celebrato il giorno dell’Unità Nazionale e Giornata della Forze Armate, in cui 35 città italiane saranno coinvolte nelle manifestazioni dedicate ad una ricorrenza particolarmente significativa per il nostro Paese. Il 4 novembre l'Italia ricorda l'Armistizio di Villa Giusti che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e completare il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale.