Ottobre rosa, la sede della Regione Lazio illuminata da Acea

Anche quest’anno prende il via l’Ottobre Rosa, la campagna per la prevenzione del tumore al seno che Acea sostiene illuminando di rosa il palazzo della Regione Lazio, promotrice dell’iniziativa. Per tutto il mese di ottobre, la sede della Regione di Via Rosa Raimondi Garibaldi, si tingerà del colore che è diventato il simbolo della lotta contro il tumore mammario.

"L’obiettivo di questa iniziativa, che si svolge contemporaneamente in altri settanta Paesi – ha dichiarato la Presidente di ACEA Michaela Castelli - è quello di svolgere un’azione di sensibilizzazione nel segno della solidarietà. ACEA vi aderisce illuminando la sede della Regione Lazio come già fatto, in occasione di altre campagne di prevenzione, per altri monumenti della Capitale, quali la Piramide Cestia e il Colosseo".