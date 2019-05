Ottantuno euro per 2 hamburger e cappuccini: lo scontrino diventa virale

Con una istanza alla Guardia di Finanza e al Comune di Roma il Codacons chiede sanzioni pesanti nei confronti del locale che avrebbe fatto pagare a due turisti in visita nella capitale 81 euro per due hamburger e due cappuccini, scontrino “choc” diventato virale tra sabato e domenica su tutti i social network ed emesso da un locale all'ombra del Cupolone.

"Se confermati i fatti così come riportati dai mass media, nei confronti dell’esercizio dovranno essere disposte misure sanzionatorie, compresa la chiusura del locale e la revoca delle autorizzazioni – spiega il presidente Carlo Rienzi – . In base alle recensioni dei clienti, infatti, non sarebbe la prima volta che il ristorante applica prezzi abnormi ai turisti. Simili casi arrecano un danno sia alla categoria dei pubblici esercizi, sia all’immagine di Roma agli occhi del mondo, e allontano il turismo dalla capitale”. “Per tale motivo chiediamo alla Guardia di Finanza e al Comune di intervenire verificando i fatti e adottando misure severissime nei confronti del locale e del suo gestore, compresa la chiusura dell’esercizio", conclude Rienzi.