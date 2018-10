Ospedale di Tivoli: nuovo look per il parcheggio, i lavori

Sono partiti i lavori di riqualificazione e di riorganizzazione del parcheggio dell'ospedale San Giovanni evangelista di Tivoli nell'ottica di ottimizzare e facilitare i flussi veicolari dei mezzi, ambulanze e veicoli privati e garantire un servizio ordinato ed efficiente con spazi riservati ai disabili, alle donne in gravidanza, ai dializzati e al personale, attraverso la predisposizione di una nuova segnaletica orizzontale. Il tutto anche per consentire un accesso e un'uscita in totale sicurezza con maggiori controlli da parte della vigilanza.

L'apertura del cantiere potrebbe provocare qualche temporaneo disagio al personale e ai cittadini ma i lavori di ridisegnatura degli spazi dovrebbero concludersi già nella giornata di domenica 14 ottobre. Questi interventi si vanno ad aggiungere ad un progetto generale dell'Azienda di ri-valorizzazione, miglioramento e potenziamento dei servizi del nosocomio tiburtino.