Sanità, nell’ospedale con reparto Covid è cassa integrazione per 68 operatori sanitari

Negli ospedali di Roma e del Lazio è effetto domino: dopo la richiesta di cassa integrazione per cento dipendenti del polclinico Casilino e per duecento tra impiegati, fisioterapisti e tecnici di radiologia della Fondazione Santa Lucia, anche per 68 lavoratori dell’ospedale israelitico il destino sarà lo stesso.

Nel pieno dell’emergenza Coronavirus la struttura sanitaria, convertita in parte in “Covid Hospital”, fa dunque ricorso al fondo di integrazione salariale, ossia la cassa integrazione della sanità privata. “Intanto però – denunciano Giulia Musto, Tarek Kesh Kesh e Domenico Frezza di Fp Cgil Roma Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio - continua a riscuotere quasi per intero il budget regionale per le prestazioni in conto al servizio sanitario regionale”.

Annunciano battaglia i sindacati che chiedono alla Regione Lazio, l’ente che appunto finanzia la sanità privata accreditata, di intervenire senza indugio e bloccare il provvedimento.

“Con l’emergenza in pieno svolgimento e la collettività in ginocchio, mandare a casa il personale sanitario addetto ai servizi specialistici e ambulatoriali è un gesto inqualificabile. Un’operazione puramente speculativa ai danni di lavoratori e contribuenti, soprattutto se si pensa che l’Israelitico ha ben due reparti Covid all’interno, con carichi di lavoro inimmaginabili per infermieri, tecnici, operatori socio sanitari e tutti profili della sanità”.

La strada giusta da seguire, secondo i sindacalisti, sarebbe quella di collocare il personale addetto ai servizi ridotti o chiusi per rafforzare le prestazioni di servizio pubblico e di contrasto alla pandemia. “Tanto più – sottolineano Musto, Kesh e Frezza - che a lavorare nei reparti Covid sono stati chiamati i lavoratori esternalizzati e interinali”.

“L’aberrazione non sta solo nell’intento esclusivo di fare cassa, continuando a percepire il budget dal servizio sanitario regionale e facendo pagare gli ammortizzatori sociali all’Inps. Ma nel danneggiare economicamente gli operatori e i professionisti a cui l’intera comunità sta affidando il futuro. Quei profili talmente indispensabili che in Italia sono stati chiamati dalla Cina, da Cuba e dall’Albania, e che nella nostra regione ci si permette di mandare a casa e di tagliare loro il 20% dello stipendio, le ferie e gli assegni familiari. Non possiamo accettare, inoltre, la palese volontà di dividere l’organico in lavoratori essenziali, lavoratori in cassa e lavoratori esterni. L’esatto opposto di quel principio di uguaglianza – incalzano Musto, Kesh e Frezza - che campeggia tronfio nel sito web dell’azienda. E l’esatto opposto di quel riconoscimento che spetterebbe a chi sta rischiando la vita per salvare le persone e la comunità”.

Il rilancio del sistema sanitario con investimenti, contratti, assunzioni e innovazione: quanto reclamano i sindacati. “E’ questa la cosa chiara che abbiamo imparato in questi mesi di calvario. Addossare i costi al pubblico per riservare i profitti al privato è una prospettiva inaccettabile”.