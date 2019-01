Orientamento universitario. Il 7 marzo 2019 torna OpenDIAG

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Il 7 marzo 2019 il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale Antonio Ruberti (DIAG) dell’Università La Sapienza di Roma, organizza la settima edizione di OpenDIAG, la giornata di orientamento rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con l’obiettivo di illustrare i corsi di laurea e le attività di ricerca. OpenDIAG.

Per scoprire 4 aree di Ingegneria che garantiranno agli studenti un futuro professionale nei settori più ambiti, in Italia e nel mondo. Il DIAG riunisce quattro aree dell’ingegneria – Ingegneria automatica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica e Bioingegneria – che più di altre si sono contraddistinte nel processo di cambiamento culturale e nell’innovazione, formando ingegneri con sbocchi professionali nelle industrie, nella pubblica amministrazione e nelle università, con una formazione adeguata a rispondere alle continue innovazioni. Coerentemente con la sua vocazione all'internazionalizzazione, il Dipartimento offre al proprio interno corsi di laurea magistrale interamente o parzialmente erogati in lingua inglese, e contribuisce ad altri corsi interdipartimentali erogati in lingua inglese. Un’occasione per entrare a far parte di un centro di eccellenza con vocazione internazionale.

Il Dipartimento è un centro di eccellenza nella ricerca, e vi operano gruppi di ricerca di livello internazionale nelle aree dell'informatica e del management. Ogni anno i membri del Dipartimento pubblicano centinaia di articoli in riviste scientifiche internazionali e in atti di conferenze, e partecipano a progetti di ricerca internazionali. I corsi di laurea che saranno presentati durante OpenDIAG sono la laurea triennale in Ingegneria Informatica e Automatica, la laurea triennale in Ingegneria Gestionale, e le lauree magistrali – nel campo dei Controlli automatici, del Management, dell’Ingegneria informatica, dell’Intelligenza artificiale e della Robotica, della Scienza dei Dati (Data Science), della Bioingegneria e della Cybersecurity.

La giornata OpenDIAG prevede la presentazione dei corsi in Aula Magna, la visita alle strutture del Dipartimento e la partecipazione a dimostrazioni interattive nei laboratori. I laboratori ospiteranno dimostrazioni interattive in diverse aree: robotica e automazione, robot autonomi, animazione grafica, bioingegneria, case intelligenti, controlli industriali, reti di sensori, sicurezza informatica. Nell’organizzazione di OpenDIAG è coinvolto tutto il personale, gli studenti dei diversi corsi di laurea che afferiscono al dipartimento, ed ex-studenti DIAG che in molti casi ricoprono posizioni rilevanti in aziende e istituzioni nazionali e internazionali, e che racconteranno la loro storia illustrando le sfide, le difficoltà e i successi.

Un’opportunità da non perdere anche per conoscere “Ingegneri di altro genere”. OpenDIAG proporrà ai partecipanti anche storie professionali sorprendenti quanto le innovazioni più tecnologiche. Nella sessione “Ingegneri di altro genere”, evento che mira a riequilibrare il divario di genere, donne di 5 generazioni diverse, attive nell'area STEM (Science, Technology, Engineering And Mathematics), descriveranno le loro esperienze di successo e il cammino professionale intrapreso.

Durante l’incontro, la direttrice del Dipartimento, professoressa Tiziana Catarci, una delle 50 donne più influenti del settore tecnologico secondo Inspiring Fifty, presenterà le iniziative esistenti per promuovere una maggior presenza delle donne nelle aree tecniche e nei profili professionali oggi ricoperti per la maggior parte da uomini. Dopo le 16,00 attività dedicate anche ai più piccoli. Proseguendo una tradizione molto apprezzata, al termine della giornata OpenDIAG apre le porte ai piccoli studenti. In maniera giocosa e coinvolgente i bambini delle scuole interessate potranno avvicinarsi alle diverse applicazioni dell’ingegneria con tech show studiati apposta per loro. OpenDIAG.

Gli studenti possono partecipare in gruppo/classe e anche in modo autonomo. Su richiesta, verrà rilasciato un certificato di partecipazione. La prenotazione all’evento va effettuata sul sito http://open.diag.uniroma1.it/