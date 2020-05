Fase 2: in attesa della riapertura, partono le sanificazioni di negozi, bar e ristoranti

La Regione Lazio ha autorizzato gli esercizi commerciali che hanno sospeso la propria attività a predisporsi per la loro ripresa. Dal 13 maggio è infatti possibile eseguire tutti gli interventi propedeutici alla riapertura al pubblico. Perchè ciò avvenga, è però necessario mettere in campo una serie di operazioni utili a prevenire il contagio da nuovo Coronavirus.

Le attività sospese

L’ordinanza regionale, firmata dal presidente Zingaretti, rappresenta un primo passo in direzione della riapertura. Il provvedimento si rivolge infatti a quei commercianti che, anche nella fase 2, hanno parzialmente sospeso o non hanno affatto ripreso la propria attività.Quest’ultimo è il caso, ad esempio, dei bar che in virtù del Dpcm del 26 aprile 2020 hanno potuto risollevare la saracinesca, solo per la somministrazione da asporto.

Chi viene autorizzato

Con la propria ordinanza il governatore Zingaretti autorizza l’accesso a strutture e spazi aziendali “esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione”. Il via libera è rivolto anche a “gestori di strutture e circoli sportivi”, con lo scopo di eseguire “gli interventi necessari per assicurare lo svolgimento dell’attività sportiva individuale nel rispetto del distanziamento fisico”.

Le linee guida

Il provvedimento firmato da Zingaretti, per semplificare l’esecuzione degli interventi indicati, prevede anche la pubblicazione di linee guida per tipologia di attività economica. “Saranno definite in confronto con le organizzazioni di categoria” e basate sia sulle indicazioni contenute negli allegati del DPCM del 26 aprile del 2020 che nei documenti tecnici elaborati dall’INAIL. La Regione, si legge nell'ordinanza, nell'elaborare le linee guida terrà conto anche del protocollo che regola le misure per il contenimento del nuovo Coronavirus, sottoscritto il 14 marzo tra Governo e parti sociali.

L'apertura a Roma

Le linee guida che la Regione pubblicherà sul proprio sito, saranno scritte anche nel rispetto “della disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune diriferimento”. Per quanto rigaurda la Capitale la Sindaca, con un'apposita ordinanza valida fino al 21 giugno, ha deciso che gli accessi nelle varie attività commerciali saranno scaglionate in tre fasce, a seconda della specifica tipologia.