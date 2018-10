Anagrafe, nuove aperture e più postazioni per la carta d'identità: ecco gli orari

Svolta oraria nei servizi resi agli sportelli anagrafici. Come da accordo siglato con le organizzazioni sindacali, cambia a partire da oggi lunedì 1 ottobre, l’orario di apertura degli uffici che resteranno aperti al pubblico dalle 8 e 30 alle 13 e 30 nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e dalle 8 e 30 alle 17 il martedì e il giovedì.

Negli orari di apertura pomeridiana sarà garantita l’operatività dello stesso numero di sportelli già attivi la mattina e in particolare saranno aumentate le postazioni dedicate al rilascio della Carta d'Identità Elettronica, almeno cinque per municipio assicura il Campidoglio.

Specie in relazione alle numerose criticità riscontrate negli ultimi mesi. File eterne e lunghe attese per un appuntamento on line. Fanno sapere dal Campidoglio: "Tutti coloro che hanno già una prenotazione nei pomeriggi del lunedì e del mercoledì saranno contattati per fissare un nuovo appuntamento pomeridiano".