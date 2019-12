Metro e bus a Roma per Natale: gli orari per il 24, 25 e 26 dicembre

A Natale, il servizio di bus, filobus, tram, metropolitane, della Roma-Lido e della tratta urbana della Roma-Nord sarà dalle 8,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 21.

Saranno in strada anche le linee C e le Express festive 120, 130, 150, 180 e 190. Naturalmente le linee in vigore solo nei feriali non saranno attive. Regolari i bus notturni. Per quel che riguarda i bus extraurbani e i collegamenti regionali di Ferrovie dello Stato, i siti di riferimento sono cotralspa.it e trenitalia.com.

24 DICEMBRE

RETE DI SUPERFICIE DIURNA ATAC E ROMATPL: ultime corse dai capolinea ore 21.00 (*)

RETE DI SUPERFICIE NOTTURNA NOTTE 24/25 DICEMBRE: regolare

RETE METRO: ultime corse dai capolinea ore 21.00

RETE FERROVIARIA:

-ferrovia regionale Roma-Lido: ultima corsa da Piramide ore 21.30 - ultima corsa da Colombo ore 20.45

-ferrovia regionale Termini-Centocelle: ultima corsa da Termini ore 21.30 - ultima corsa da Centocelle ore 21.03

-ferrovia regionale Roma-Viterbo

Servizio urbano: ultima corsa da Flaminio ore 21.10 - ultima corsa da Montebello ore 21.40

Servizio extraurbano: si effettuano i treni: 701-703-707-709-711-301-303-305-302-304-306-702-710-704-706-708-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914

25 DICEMBRE

RETE DI SUPERFICIE DIURNA ATAC E ROMATPL: attiva dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 21.00 (*)

RETE DI SUPERFICIE NOTTURNA NOTTE 25/26 DICEMBRE: regolare

RETE METRO: attiva dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 21.00

RETE FERROVIARIA :

-ferrovia regionale Roma-Lido:

fascia mattina - prima e ultima corsa da Piramide ore 8.00-13.30; prima e ultima corsa da Colombo ore 7.45-13.15

fascia pomeriggio - prima ultima corsa da Piramide ore 16.00-21.30; prima e ultima corsa da Colombo ore 15.45-21.15

-ferrovia regionale Termini-Centocelle: prima e ultima corsa da Termini ore 8.30-14.00; prima e ultima corsa da Centocelle ore 8.03-13.33

-ferrovia regionale Roma-Viterbo:

SERVIZIO URBANO

fascia mattina - prima e ultima corsa da Flaminio: ore 8.15-12.00; prima e ultima corsa da Montebello ore 8.45-12.30

fascia pomeriggio - prima e ultima corsa da Flaminio: ore 16.30-20.00; prima e ultima corsa da Montebello ore 17.00-20.30

SERVIZIO EXTRAURBANO

Si effettuano esclusivamente i treni: 1803-1802-1500-1501

26 DICEMBRE

RETE DI SUPERFICIE DIURNA ATAC E ROMATPL: normale servizio festivo

RETE DI SUPERFICIE NOTTURNA NOTTE 26/27 DICEMBRE: normale servizio festivo

RETE METRO: normale servizio festivo (5.30-23.30)

RETE FERROVIARIA:

-ferrovia regionale Roma-Lido: normale servizio festivo

-ferrovia regionale Termini-Centocelle: da Termini ore 5.30-22.50 - da Centocelle ore 5.30-22.23

-ferrovia regionale Roma-Viterbo

Servizio urbano: da Flaminio ore 6.15-21.30 -da Montebello ore 6.45-22.00

Servizio extraurbano: si effettuano i treni: 1600-1500-1500-1601-1602-1603-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807