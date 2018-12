Capodanno a Roma: gli orari di bus e metro, servizio straordinario dei mezzi pubblici

Il conto alla rovescia è cominciato. Manca davvero poco all'evento organizzato a Circo Massimo per il 31 dicembre. L'arena, in vista del Capodanno, è destinato ad accogliere cittadini e turisti che si spostano con ogni mezzo. Per questo, in vista della "Festa di Roma", è importante capire com'è stata organizzata la viabilità.

L'accesso pedonale

Turisti e residenti potranno accedere a Circo Massimo, attraverso cinque differenti accessi pedonali, situati rispettivamente in viale Aventino angolo via dei Cerchi, viale Aventino angolo via del Circo Massimo, via delle Terme Deciane, via della Greca e via dei Cerchi angolo via San Teodoro. Prendere parte alla festa non prevede alcun costo, ma gli ingressi saranno limitati in base a quanto previsto dal nuovo dispositivo di sicurezza.

I posti riservati

Alle persone con disabilità che vorranno godersi lo spettacolo, è stata messa a disposizione l'area del Belvedere Romolo e Remo, con affaccio proprio sul Circo Massimo. Potranno accedervi, fino ad esaurimento posti, solo i cittadini provvisti di un documento che attesti la relativa invalidità. I loro accompagnatori invece potranno posteggiare l'auto nell’antistante piazzale Ugo La Malfa.

Il trasporto pubblico su ferro

Chi voglia raggiungere la festa rinunciando al mezzo privato, avrà sicuramente la possibilità di avvalersi della metropolitana, che resta la soluzione più consigliabile. La stazione di Circo Massimo rimane aperta fino al tardi, sapendo che alle ore 3.30 parte l'ultima corsa dal capolinea della metro B/B1. Stesso orario anche per le linee della metro A e C, delle ferrovie regionali Roma-Lido e della tratta urbana Flaminio-Montebello. La ferrovia Termini-Centocelle terminerà invece le corse alle 21.

Il trasporto pubblico notturno su gomma

Le linee notturne di bus entreranno in funzione con l'avvio dell'ultima corsa dai capolinea delle metropolitane, di cui seguono lo stesso percorso. Saranno quindi in servizio dalle ore 3.30 alle 8 del mattino la N1 (Battistini-Anagnina), sul percorso della linea A della metropolitana; laN2 (Laurentina-Rebibbia) sul quello della linea B della metropolitana; la N2L (Termini-Conca d'Oro) segue il tragitto della linea B/B1 della metropolitana. La N3 (piazza Venezia-stazione Colombo) segue invece il percorseo della ferrovia regionale Roma-Lido e la N28 (San Giovanni-Pantano) quello della metro C.

Altri mezzi pubblici

Anche linee bus e tram H, 2, 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881 e 905 prolungheranno il servizio sino alle 3.30 di notte. La linea notturna N6 sarà attiva dalle 21 alle 3.30.



Gli appuntamenti del 1° Gennaio

La festa per il Capodanno, si protrae anche il 1° Gennaio. Per quella data saranno straordinariamente aperti al pubblico - con biglietto d’ingresso ordinario - i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano, il Museo dell’Ara Pacis, il Museo di Roma, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Napoleonico, il Museo di Roma in Trastevere (dalle 14.00 alle 20.00) e l’area archeologica del Circo Massimo dalle 10.00 fino alle 16.00. L’ingresso è gratuito per i possessori di MIC Card.

Come spostarsi il 1° Gennaio

Per gli appuntamenti in calendario il 1° Gennaio, tra Giardino degli Aranci, via Petroselli, lungotevere Aventino, Isola Tiberina, lungotevere dei Pierleoni, il Campidoglio "consiglia di spostarsi in metro" ricorrendo alle fermate Piramide e Circo Massimo oppure con il tram 8.



Tuttavia chi preferisce ricorrere al mezzo privato, può percorrere liberamente Ponte Sublicio e Ponte Garibaldi.il primo dei due sarà transitabile con un eccezionale doppio senso, che consentirà agli automobilisti di utilizzare la corsia preferenziale dei bus. Viale Trastevere, da via Induno, sarà percorribile in auto e largo Ascianghi sarà l'alternattiva al Lungotevere chiuso per consentire lo svolgimento della manifestazione.