Open Day: Settimana della Protezione Civile

“In occasione della prima edizione della “Settimana della Protezione Civile, Sabato 19 Ottobre sarà il giorno dell’Open Day della Croce Rossa Italiana, data in cui la nostra storica sede di Via Antonio Pacinotti 18 a Roma aprirà le porte alla popolazione per far scoprire il mondo della protezione civile. Tra gli obiettivi la promozione nelle comunità di comportamenti consapevoli, buone pratiche di prevenzione dai rischi e sviluppo della resilienza della popolazione. La giornata vedrà inoltre sessioni di approfondimento sui temi della protezione civile, dimostrazioni pratiche, informazioni sulle attività nelle scuole e la possibilità di vedere da vicino i mezzi di soccorso e intervento. Istruttori di Protezione Civile, personale con competenze sanitarie, tecnico logistiche, socio assistenziali e psicologiche saranno a disposizione dei cittadini e potranno così far comprendere l’importante lavoro che svolge l’area Protec della Croce Rossa, sia in occasione di emergenze nazionali che in attività ordinarie.” «Un evento importante per il nostro territorio, che permetterà ai cittadini di avvicinarsi ad un mondo che spesso ha avuto modo di osservare tramite la televisione, i giornali o tramite i social, impegnato nelle maggiori emergenze nazionali» spiega il Presidente del Comitato Antonella Quaranta «quel mondo fatto da volontari, cittadini preparati e formati alle emergenze, sempre disponibili di fronte alle necessità della popolazione”.

Vi aspettiamo quindi Sabato 19 Ottobre dalle 9 alle 18 in Via Antonio Pacinotti, 18 – 00146 Roma Tutte le informazioni sull’evento sul sito www.criroma11.org, sulla pagina Facebook CriRoma11, o sul canale Instagram crocerossa_roma11

