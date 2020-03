Sulla Tangenziale si viaggia a tratti: chiude anche la nuova galleria

Lavori in corso sulla Tangenziale. Per consentire alcuni lavori di manutenzione cantieri notturni nella galleria della Nuova Circonvallazione Interna: i due chilometri che corrono sotterranei lungo la stazione Tiburtina.

Tangenziale: chiude la nuova galleria

La nuova galleria chiuderà nelle notti del 3 e 4 marzo 2020. Martedì 3 marzo, tra le 22 e le 6, stop al transito nella galleria della nuova circonvallazione interna in direzione Nomentana/Salaria. Nelle ore di cantiere sarà chiusa anche l'immissione dall'A24 verso la Tangenziale sempre direzione Nomentana/Salaria. Mercoledì 4 marzo, sempre tra le 22 e le 6, il cantiere si sposterà nel tunnel direzione San Giovanni.

Lavori in Galleria Giovanni XXIII

Sulla Tangenziale, in orario notturno, si viaggia dunque "a tratti". Oltre alle due notti di chiusura della Nuova Circonvallazione Interna, appena qualche chilometro più in la chiusa anche la Galleria Giovanni XXIII in direzione Trionfale-Pineta Sacchetti/Gemelli. Per il tunnel di Roma nord venti giorni di cantieri notturni per applicare la vernice antismog e anti graffiti sui pannelli appena installati.