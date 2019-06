Si scrive numero del biglietto in fronte: "Così controllore non mi sveglia". La pennichella del ristoratore vip è virale

Addormentarsi serenamente in treno senza il pensiero di essere svegliati dal controllore per la verifica del titolo di viaggio: Alessandro Pipero, il noto ristoratore romano, ha simpaticamente svelato il "segreto" per una pennichella senza interruzioni durante il viaggio. Che sia di lavoro o di piacere.

Scrive numero del biglietto in fronte: "Così il controllore non mi sveglia"

Nulla di particolarmente complesso o tecnologico. Durante uno dei suoi tanti tragitti in treno Pipero si è scritto il codice del biglietto in fronte prima di addormentarsi.

E' bastato uno scatto pubblicato su Instagram come fotografia e come storia per rendere la trovata virale.

"Così il controllore non mi sveglia" - la didascalia che accompagna post e story.

Centinaia di like, decine di commenti. Se il controllore lo abbia svegliato o meno non è stato reso noto. Speriamo però che Pipero abbia almeno tolto suoneria e vobrazione dello smartphone per non essere "disturbato" dalla valanga di notifiche dal social. A quelle, spesso, non c'è rimedio.