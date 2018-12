VIDEO | Il 2018 di Roma in 3 minuti: la morte di Desireè, le ruspe e gli sgomberi, l'incendio al Tmb Salario

La drammatica morte della giovane Desirèe a San Lorenzo. Le vittime della strada e il crollo della scala mobile della metro Repubblica. I disagi da maltempo con la grandinata e gli alberi caduti. Un anno duro per Roma, trasformata nel 2018 anche nella "Capitale della ruspa", sulle ville sequestrate ai Casamonica, ma anche sulle tende al Baobab, per lo sgombero della ex fabbrica di Penicillina di via Tiburtina.

Chi può dimenticare l'autobus in fiamme in via del Tritone che ha aperto la stagione dei #flambus, l'incendio al Tmb Salario e l'emergenza rifiuti. Immondizia che però invadeva le strade della città ben prima di quetso incidente. le buche, il verbe pubblico trasformato in Savana. Fino ai caroselli per le strade della città dopo la vittoria della As Roma quando ha conquistato la semifinale di Chanpions Leage contro il Barcellona.

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, parla del 2019 come 2anno del riscatto". E ce lo auguriamo tutti.