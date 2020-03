Coronavirus, Nicola Zingaretti positivo al test: "Devo restare a casa. Sto bene"

Nicola Zingaretti è positivo al test del coronavirus. "I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!", ha detto il segretario del Pd in un messaggio video su Facebook.

"Dunque è arrivato anche io ho il coronavirus. Ovviamente mi attengo, e sarò seguito, in base ai protocolli previsti per tutti. Sto bene e quindi e' stato scelto l'isolamento domiciliare. Continuerò da casa a seguire quello che potrò seguire tranquillamente e la mia famiglia anche sta seguendo i protocolli".

"La Asl - ha concluso Zingaretti - sta contattando le persone che in questi giorni mi sono state vicine al lavoro. Ho informato il vicepresidente della giunta regionale Leodori per mandare avanti i lavori e il vice segretario del Pd Orlando che con gli organismi in carica seguirà tutte le attività politiche. Ho sempre detto 'niente panico, combattiamo' e ora daro' il buon esempio seguendo alla lettera le disposizioni dei medici e della scienza. Combatto, come e' giusto fare in questo momento".

Alessio D'Amato, negativo al tampone, prosegue regolarmente il lavoro della task-force regionale per il COVID-19: "Siamo sempre in contatto con tutte le Asl del territorio per fare un punto della situazione", sottolinea l'Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione.

"Tutte le democratiche e i democratici romani si stringono al fianco del nostro segretario Nicola Zingaretti e di tutte le persone che come lui in queste ore stanno combattendo con coraggio la battaglia con il coronavirus", affermano il segretario romano del Pd Andrea Casu, e il capogruppo Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi, in una nota.

"Solo tutti insieme - si legge ancora - seguendo scrupolosamente le disposizioni del governo e delle autorita' sanitarie e collaborando a tutti i livelli politici ed istituzionali possiamo vincere questa battaglia. Forza Nicola, forza segretario! Ce la faremo insieme, anche questa volta".

"Esprimo la mia solidarietà al Presidente Zingaretti. Gli auguro pronta guarigione. In questa fase delicata, la sinergia istituzionale con la Regione Lazio è assoluta. Fare squadra è fondamentale", ha scritto su Twitter la Sindaca Virginia Raggi saputa la notizia.

Anche Matteo Renzi, passato a Italia Viva, non ha fatto mancare il suo sostegno: "Forza Nicola, tutti con te! E con tutti coloro che stanno combattendo contro il CoronaVirus. Tutti insieme, tutti". "In bocca al lupo a Nicola Zingaretti! Forza" scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

"Al segretario del Pd Nicola Zingaretti, positivo al virus, il mio augurio di una pronta guarigione. Non è normale fare polemica quando c'e' di mezzo la salute", scrive su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini.