Il New York Times boccia Roma: "Rischia di diventare una discarica"

"Roma rischia di diventare una discarica". Il New York Times lancia l'allarme sulle condizioni della Capitale con un reportage dall'eloquente titolo 'Rome in ruins', 'Roma in rovina'. La firma è quella del corrispondente dall'Italia Jason Horowitz accompagnato dal blogger di Roma fa schifo, Massimiliano Tonelli. "Ho chiesto a lui di mostrarmi la città perché in quasi due anni di vita a Roma" ha scritto "temevo di aver iniziato ad agire, e vedere, come i romani".

Il giornalista racconta cosa vede durante un giro nella città amministrata da Virginia Raggi. Parte dalla stazione Termini, porta d'ingresso per molti visitatori, e arriva fino a Colle Oppio tra auto in doppia fila, buche, bottiglie vuote e rifiuti che i turisti cercano di non immortalare nelle foto ricordo da far girare su Instagram. E ancora le strisce pedonali scolorite, ricordando anche un pedone ucciso da un autobus, gli alberi caduti, le stazioni delle metropolitane chiuse per settimane a causa di guasti alle scale mobili.

"Amo Roma" scrive il giornalista "ed è per questo che lo dico". Poi commenta. "Di chiunque sia la colpa l'affascinante stanchezza di Roma ha ceduto il passo a un cinismo di proporzioni epidemiche. E la risposta dei romani al degrado è quella di condividere meme sui social network", con gli amici anziché scambiarsi foto dei loro bambini "inviano mucchi di immondizia sui marciapiedi". Spesso, continua il giornalista, "il bersaglio della loro rabbia, non senza una ragione, è la sindaca Virginia Raggi".

Non è la prima volta che il prestigioso quotidiano di New York dedica un reportage alla Capitale di Virginia Raggi. Già rifiuti ed emergenza idrica si erano guadagnati un articolo. Il 22 marzo del 2017 era stato dedicato anche un articolo alla sindaca Virginia Raggi: "I nuovi politici non sono migliori dei vecchi" un passaggio.