Spesa on line, consegne a domicilio, e-commerce: le attività aperte che aiutano i romani a restare a casa

Tante sono le realtà commerciali che l'emergenza Coronavirus ha costretto a chiudere. Dai negozi di alimentari ai ristoranti, dalle cartolerie ai negozi di abbigliamento e sartoria. L'economia tutta, in questo periodo storico, sta subendo un duro colpo e il delivery sembra essere l'unica scialuppa di salvataggio. Per questo Romatoday vuole supportare tutte quelle aziende, quei negozianti, quei piccoli imprenditori "inarrestabili" che stanno reagendo all'emergenza offrendo servizi di e-commerce e consegna a domicilio.

Come registrare gratuitamente la propria azienda su Romatoday

Registrare la propria impresa o il proprio negozio su Romatoday è semplice, gratuito ed è un'opportunità per far conoscere i propri servizi a tutti i romani. Sul nostro sito troverete una sezione dedicata dove dovrete inserire alcuni campi obbligatori: nome, contatto telefonico, indirizzo, una breve descrizione dell'attività e segnalare eventuali servizi/prodotti offerti a domicilio.

Una volta caricata la scheda, la redazione riceverà un avviso e potrà procedere con l'approvazione e dunque, la pubblicazione di quest'ultima e l'inserimento nell'elenco sottostante.

I negozi e i ristoranti che effettuano e-commerce e consegna a domicilio a Roma

Di seguito l'elenco aggiornato delle aziende di Roma, che offrono servizi e-commerce e di consegna a domicilio, divise per categoria:

Alimentari

Enoteca Rocchi, via Alessandro Scarlatti

Ercoli 1928 Prati

Fratelli Ceccarelli snc

Cicchinelli Ethical Food Selection, via Paiella Catullo 10

Alimento'

Cerchi nel grano

Enoteca Di Biagio, piazzale Jonio 6

Chinottissimo Pneri srl, via Benestare 52

Orelli Carni sas, piazza del Biscione 96

Spuntino Delivery, via degli Orti della Farnesina 24

Orme Valori Agricoli Ritrovati, via Garesio 44

Fatti di farina, panificio, via Galeazzo Alessi 245

Cuc bio, via Francesco Coletti 27h

Marco Anagni, frutta e verdura, via degli Avignonesi 23

Pescheria Grizzly, via Rosa Guarnieri Carducci 4

Legs Pollo fritto e birra, via delle Rose 54

Alimentari Ada, via delle Cerquete 138

Winebroker enoteca, via di Val Cannuta 55

My Coffee, via Marco Fulvio Nobiliore 70

Beremente srl, via Monte del Gatto 199

Home beer, via Nazionale 243

Jungle Juice Brewing, via del Mandrione 109

Pro Bar, via Ostiense 224

Edera Food Hub Roma, via dei Martiri della Storta 40

Ivan, Il re del pane, via Maddalena 1

Colte e mangiate, via della Bufalotta 859

Celiamagic MAGICLA, via Latina 156

Forno Monteforte, via del Pellegrino 129

Elettroforno Frontoni, via Ostiense 387

Antico Forno Roscioli, via dei Chiavari 34

Ristoranti e pizzerie

El Borracho La Prima Polpetteria Familiare, via Fontanellato 73 - Montagnola

Ristorante messicano El Pueblo, via Giacinto de Vecchi Pieralice

The Factory, piazza dei Condottieri 41

Pizzeria PummaRe, via Domenico Fontana 16

Mare Nostrum Sea Food, via Aurelio Saffi 7

Pizzeria "Pizza&Fichi" a Ostia Lido, via Isole Figi 19

Bistrot Luce, via Silvestri 232

La Teverina di Eli&Ale, via dei Tadolini 12

Tiepolo Bistrot bottiglieria, via Giovan Battista Tiepolo 3

Enoteca Verso, via Taranto 38

Pico's Taqueria & American Grill, via della Pelliccia 27

Pizzeria Bioquadro, via Portuense 381a

Ishin, ristorante cinese e giapponese, via Vicoforte 31

Piano B, via Tiberio Imperatore 85

Osteria da Zi Guido, via Costantino Mortati 84

La Delizia da Zi Guido, via Aldo Sandulli 76

Ristorante Il Garigliano, via Garigliano Roma

Angelico Boxbistrot, via del Falco 37

Palmerie Parioli, viale Parioli 7

Pinsa e Buoi, via Carlo Felice 53

Pizza Italia, via Calpurnio Fiamma 29

Fad Burger & Bistrot, via delle Orchidee 45

Pizza & Qpplì, via Ugo de Carolis 102B

Ristorante Giardino d'Abruzzo, via del Fontanile Arenato 77

Ristorante Figo, via Ugo Ojetti 416

Luna Rossa Fregene, via Numana 90

Sora Nanda, via Achemenide 6

Fraschetta Gourmet, via Nomentana 1111

Pizzeria A mano a mano, via Novara 5

Accusi Pizzeria Osteria, via Enzo Benedetto 26

Ristorante Gustamundo, via Giacinto de vecchi pieralice 38

Pizzeria Tre scalini, via Guglielmo Marconi 417

Nuvola Enobistrot, via Andrea Solario 46

Shimai Sushi Box, circonvallazione Cornelia 29

T-Burger Station

T-Bone Station

L'angolo cottura trattoria, via Augusto Dulceri 90

Spanish Yard, via Isacco Newton 4

Il Vecchio Galeone, via della Madonna del Riposo 36

Pizzeria Il Tris, via delle Gomene 21

Duke's, via dei Parioli 200

Ristorante La Masseria, via di Castel di Leva 76

Pane e tulipani, via di Valle Porcina 1

#TuttoMoltoBuono, via Pietro Bonfante 18

Le Saline shop enoteca birreria food take away, via di San Giovanni in Laterano 24

Pizza Capitale, via Dario Niccodemi 96

Mattarello Roma

Ercoli 1928, viale dei Parioli 184

Brylla, via Chiana 77

The Birreria, piazza Teofrasto 6

Nino Pizzeria Bistrot, via San Pio V 5

Sunny Japanese Restaurant, via Valle Vermiglio 13

Costrini Italian Flavor, via Val Maggia 40

Magazzino Scipioni, via degli Scipioni 30

Pizzeria Da Antonio, via Mario Lizzani 21

Avocado Bar, via della Madonna dei Monti 103

O rei do Marisco, Via Eleonora d'Arborea 22

L'acchiappapinsa, via dei Ginepri 64

Alice Pizza, via Satrico 1D

California Cookhouse, via Carnaro 13

Mollo Tutto, viale Pantelleria 4

Gelaterie e pasticcerie

I tropici gelateria artigianale, via dei Monti di Creta 32

Tentazioni Irresistibili

Pasticceria Fortunato

Dolce maniera

Sargenti, via di Donna Olimpia 214

Sotto Zero Caffetteria Gelateria, via Collatina 9

The Gelatist, via Nazionale 19

Gelateria Pasticceria Ornelli, via Merulana 232

Pasticceria gastronomia Colella, via Portuense 714

Pasticceria Fortunato, via Tuscolana 301

Il Tiramisù di Forattini

Gelateria Balan, via Giacomo Boni 33

Assistenza tecnica, informatica e meccanica

Eureka Srl, via Monte Cervialto 4

Eureka Srl, piazza Melozzo da Forlì

Eureka Srl, via Flaminia 694

Puntocobile snc

Bagnetti srl

Infoware Roma, via Nemorense 150

Baasbox, piazza Alessandria

Plug'n Play 98, via Aosta 55

PC8, via Nomentana 859B

Memole Ingegneria, via Benedetto Croce 26

Ink point, cartucce e toner stampanti, via Germanico 178

Ar Car Solution, via Lago di Misurina 30

Prodotti ferramenta, edilizia, arredamento

Colorificio Surniolo sas, via Ostiense 335

Mr Ferramenta, via Virginio Melandri 14

Ferramenta Sommella Alessandro, viale dell'Aeronautica 55

Tubani Edilizia Srl, via Castel Ginnetti 9, Velletri

Fattorini Design, arredamenti e progettazione di interni, via Arenula 55

Epicentro Arredo Architetti Associati, via del Pianeta Giove 62

Abbigliamento e riparazioni indumenti

Zyp, via del Torraccio di Torrenova

Confal, abiti da lavoro, via San Francesco d'Assisi 6 - Bracciano

Sartoria Scavelli, via Sora 19

Cartolerie, tipografie e libri

Cartolibreria Ciccone, via Montichiari 111

Vertecchi, la cartoleria dal 1948, via Pietro da Cortona 18

Edizioni Ponte Sisto, casa editrice, via delle Zoccolette 25

Tipografia Varchi, via Giovanni Bettolo 39

Profumerie e detersivi alla spina

Le Coccinelle Bio, via dei Banchi Vecchi 34A

Saponando detersivi alla Spina, via Anagni 136

Ottica e fotografia

Astrologo Ottica Srl, via della Fontanella di Borghese 25

Europtical

Entire For Wedding, fotografo, largo Irpinia 39

Mychifoto, fotografo, viale della Grande Muraglia 58

Psicologi

Psicoterapia via Skype, psicologa Rosanna Verrastro

Anna Pavia, consulente psicologo online

Lelio Bizzarri consulenza psicologica online

Fiorai e vivai

Le Rose di Gianni, via Furbara Sasso 2

Dafne Flor, via della Monachella Vecchia

Ganja Power 2015 srl, via Carlo Amoretti 224

Corsi e academy

Mixology Academy, via Ostiense 230

Invictus Arena, via Lanuvio 13

Altri servizi

GIM Spedizioni, piazza Manfredo Fanti 29

H2O



















