Air Show 2019: servizio navetta gratuito per vedere le Frecce Tricolori a Ladispoli

Ladispoli si prepara all'Air Show 2019. Il Comune del litorale laziale, che ha già lanciato una ordinanza anti alcol, ha lanciato anche una navetta bus gratuita e modificato una linea bus. Da venerdì’ 14 a domenica 16 giugno la linea 29 del trasporto pubblico urbano non percorrerà via Palo Laziale, via dei Delfini, Lungomare Marina di Palo e via del Tritone.

Domenica 16 giugno sarà garantito un servizio di navetta gratuito con le seguenti modalità dal cimitero di Ladispoli a piazza Rossellini con partenza alle ore 15:00 e alle ore 15:30 e fermate intermedie in prossimità’ del nodo di scambio su via Settevene Palo nord e su via Flavia (intersezione via Firenze); e da piazza Rossellini al cimitero di Ladispoli con partenza alle ore 19:15 e alle ore 19:45 e fermate intermedie su via Flavia (intersezione via Firenze) e in prossimità del nodo di scambio su via Settevene Palo nord).

"La presenza delle Frecce Tricolori a Ladispoli – spiega l’assessore alla cultura Marco Milani - è di grande prestigio e importanza, dal punto di vista sociale, turistico, economico. Per il 14 e 16 giugno si prevede l'arrivo in città di migliaia di turisti, provenienti da tutta Italia, che potranno conoscere le bellezze e le prelibatezze di Ladispoli. Per tale motivo, si raccomanda ai cittadini ladispolani la massima disponibilità e pazienza per i disagi che inevitabilmente si verranno a creare. Chiediamo inoltre la massima collaborazione per aiutare i tanti turisti che avranno bisogno di ospitalità, indicazioni, consigli e altro. Nei tre giorni dell'evento raccomandiamo di usare il meno possibile o addirittura fare a meno della macchina per gli spostamenti interni. L'evento sarà osservabile lungo tutto il lungo mare di Ladispoli. Sono state emesse diverse ordinanze che chiediamo di rispettare rigorosamente e che riguardano le chiusure di strade, il divieto di balneazione durante l'esibizione e altro. Sul sito del Comune di Ladispoli e dell’evento (www.ladispoliairshow.it) sono consultabili le mappe relative ai parcheggi, alla viabilità, alla sicurezza. Per i Pullman sono previste aree di parcheggio a Ladispoli Nord, segnalate da numerosi cartelli. Munirsi di acqua e cappelli in modo da evitare colpi di sole. Segnalare ogni abuso, atto criminoso, delittuoso di cui sarete testimoni. Ladispoli nei giorni in questione sarà presidiata da ingenti forze dell'ordine in ogni parte della città, anche lontano dai luoghi dell'esibizione. Buon Air Show a tutti".