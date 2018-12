Natale a Roma, dagli eventi ai trasporti: una guida per il 25 dicembre nella Capitale

Con Spelacchio ormai entrato nel cuore della città, il Natale dei romani e dei turisti quest’anno gode di un albero decisamente più in forma a illuminare piazza Venezia. I fari però sono puntati anche sulla gestione dei rifiuti che sta facendo i conti non solo con l’aumento fisiologico di immondizia durante le festività ma anche con le conseguenze dell’incendio dell’impianto Tmb Salario. Ama ha predisposto turni straordinari e lo stesso accadrà per Atac che ha assicurato due fasce orarie per il servizio.

RIFIUTI – La preoccupazione maggiore per i cittadini romani nelle settimane che si sono avvicinate alle feste sono stati certamente i rifiuti. Ama ha annunciato un piano speciale e annuncia che tra il 25 e il 26 dicembre “saranno complessivamente al lavoro oltre 3mila700 tra operatori ecologici, autisti e preposti territoriali”. Non si è mancato di pensare ai turisti: in centro sono stati potenziati presidi di pulizia. Dal Prenestino a Settecamini i cittadini hanno a che fare con cumuli di rifiuti per le strade e difficoltà con la raccolta differenziata.

TRASPORTI – La novità di questo Natale 2018 è che saranno attive anche la Roma-Lido e la tratta urbana della Roma-Viterbo. E con loro dalle 8,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 21 saranno attivi bus, filobus, metropolitane e tram. La Termini-Centocelle, invece, viaggerà dalle 8,30 alle 13. Saranno in strada anche le linee C e le Express festive 120, 130, 150, 180 e 190. Naturalmente le linee in vigore solo nei feriali non saranno attive. Regolari i bus notturni (TUTTE LE INFO SUI TRASPORTI).

ALLERTA TERRORISMO - Alta l'attenzione delle forze dell'ordine per un Natale sicuro. Potenziati i controlli antiterrorismo, soprattutto nei luoghi della cristianità, nelle aree dei mercatini, tra i maggiori siti turistici e nei centri commerciali. Dopo l'attentato di Strasburgo, l'allerta è al secondo livello (rischio medio) in tutta Italia (TUTTE LE INFORMAZIONI)

BLOCCO AUTO - Niente blocco delle auto il giorno di Natale dopo che da sabato 22 dicembre l'amministrazione capitolina ha interdetto la circolazione ai veicoli più inquinanti (QUI TUTTE LE INFO) all'interno della Fascia Verde.

MUSEI E MOSTRE - Il 25 dicembre i musei civici resteranno chiusi mentre per altri giorni festivi il programma culturale offerto dal sistema comunale resta fitto (TUTTE LE INFORMAZIONI). Anche il Colosseo e l'area archeologica dei Fori Imperiali resteranno chiusi. da Andy Warhol all'esposizione sui trent'anni di animazione Pixar, è comunque ampia l'offerta per trascorrere un Natale all'insegna della cultura. Tra queste la mostra dei '100 presepi' in Vaticano.

PRANZO DI SANT'EGIDIO - Come ogni anno dal 1982 la comunità di Sant'Egidio organizzai tradizionali pasti con i poveri. Il 24 dicembre sera, la cena di Natale sarà itinerante presso le stazioni e nei luoghi abituali di vita delle persone senza dimora. Il 25 dicembre a Santa Maria in Trastevere, appuntamento alle 12. Da Centocelle a Ostia passando per Tor Marancia e Alessandrino, il pranzo verrà offerto in molti altri quartieri della città.