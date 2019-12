Natale a Roma, dagli eventi ai trasporti in città: la guida per il 25 dicembre

Roma festeggia il Natale illuminata dalla nuova versione di Spelacchio che è tornato ad illuminare piazza Venezia. Chi resterà in città, oltre al classico pranzo del 25 dicembre, potrà fare una passeggiata a piazza San Pietro magari per visitare la tradizionale mostra dei 100 presepi in Vaticano.

I fari dei romani, però, sono puntati anche sulla gestione dei rifiuti che sta facendo i conti non solo con l'aumento fisiologico di immondizia durante le festività. Ama ha predisposto turni straordinari e lo stesso accadrà per Atac che ha assicurato due fasce orarie per il servizio.

La gestione dei rifiuti a Roma per Natale

Ama ha annunciato un piano speciale per il 25 e il 26 dicembre. Il piano predisposto prevede complessivamente al lavoro tra i giorni di Natale e Santo Stefano circa 3.600 addetti tra operatori ecologici, autisti e preposti territoriali.

Saranno in funzione anche gli impianti aziendali per la selezione e la valorizzazione della raccolta differenziata (scarti alimentari e organici a Maccarese; multi-materiale a Rocca Cencia, via Laurentina e Ponte Malnome). In entrambi i due giorni festivi, inoltre, saranno assicurati 2 turni di lavoro (mattina e sera) presso il TMB Ama di via di Rocca Cencia per il trattamento dei rifiuti indifferenziati.

Gli orari dei cimiteri il 25 dicembre

I cimiteri Verano, Flaminio, Laurentino, Ostia Antica e San Vittorino saranno regolarmente aperti il 25 e 26 dicembre con questi orari: dalle 7.30 alle 18.

I cimiteri suburbani di Cesano, Isola Farnese, S. Maria di Galeria, Castel di Guido, Maccarese, S. Maria del Carmine (Parrocchietta) saranno invece aperti mercoledì 25 dicembre dalle 8 alle 13, mentre resteranno chiusi giovedì 26 dicembre per riposo settimanale.

Metro e bus: gli orari per il 25 dicembre

Anche questo Natale saranno attive anche la Roma-Lido e la tratta urbana della Roma-Viterbo. E con loro dalle 8,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 21 saranno attivi bus, filobus, metropolitane e tram. La Termini-Centocelle, invece, viaggerà dalle 8,30 alle 14. Saranno in strada anche le linee C e le Express festive 120, 130, 150, 180 e 190. (Qui tutti gli orari nel dettaglio). Atac ricorda anche che le biglietterie resteranno chiuse.

Natale sicuro: i controlli in città

Alta l'attenzione delle forze dell'ordine per far passare un Natale sicuro a turisti e residenti in città. Potenziati i controlli antiterrorismo, soprattutto nei luoghi della cristianità, nelle aree dei mercatini, tra i maggiori siti turistici e nei centri commerciali.

In occasione della benedizione "Urbi et Orbi", a San Pietro, un reparto d'onore dei Carabinieri raggiungerà, dalla caserma "De Tommaso", di via Carlo Alberto dalla Chiesa, in Prati, la Basilica. Il reparto dell'Arma passerà per via Fabio Massimo, via Terenzio, via della Traspontina e via della Conciliazione. Tra le 10 e le 13, ovvero durante il percorso per e da la Basilica, al passaggio del corteo militare saranno possibili rallentamenti sulle linee 23, 34, 40, 49, 62, 70, 81, 180, 492, 913 e 990.

35 ambulatori aperti nel Lazio

Per quanto riguarda la sanità 35 ambulatori di continuità assistenziale di cure primarie, gestiti da medici di Medicina Generale, resteranno aperti in occasione delle festività natalizie, mettendo a disposizione delle famiglie con bimbi piccoli anche l'assistenza di un pediatra presente in 10 ambulatori su tutto il territorio regionale.

Eventi, musei e mostre: cosa fare a Roma a Natale

Chi resta in città avrà da fare. Il 25 dicembre i musei civici resteranno chiusi mentre per altri giorni festivi il programma culturale offerto dal sistema comunale resta fitto (TUTTE LE INFORMAZIONI). Resto comunque ampia l'offerta per trascorrere un Natale all'insegna della cultura e del divertimento.

Chi pensa ad una pattinata sul ghiaccio nel giorno di Natale dal centro alla periferia e anche al di fuori dei confini romani, sono tanti gli ice village per divertirsi tornando tutti bambini. Da segnare in agenda, sicuramente, la pista di ghiaccio dell'Auditorium Parco della Musica, ma anche l'Inverno incantato a Tivoli e le tante piste di ghiaccio all'interno dei villaggi di Natale.