"W le buche abbasso i murales": la Raggi nell'ultima opera di Tvboy

Virginia Raggi protagonista dell'ultima opera di street art firmata Tvboy. La sindaca è disegnata in versione imbianchina, con la fascia tricolore, in vicolo Cellini, traversa di corso Vittorio Emanuele II. Tiene in mano un cartello con scritto: "W le buche abbasso i murales".

Lo street artist presenta l'opera su Facebook: "Ma perchè ci cancelli tutti i murales? Copriamo le buche invece!". Il riferimento è ai lavori precedenti eliminati alla velocità della luce, in particolare quella celebre del bacio tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini comparsa nei giorni della stesura del contratto di governo, che ha poi portato alla formazione e all'insediamento dei gialloverdi a palazzo Chigi.

Le squadre dei Pics dei vigili urbani avevano provveduto a una rapidissima rimozione. Un'inedita celerità da parte del Comune, che portò in diversi a commentare: "Se fossero così veloci anche a tappare le buche...". Sempre nella notte insieme al murale di Raggi ne è comparso anche un altro dedicato al nuovo premier Giuseppe Conte.