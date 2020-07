Coronavirus Roma, multa per chi non indossa la mascherina in compagnia: la Regione studia l'ordinanza

La Regione Lazio sta valutando una ordinanza per multare chi non indossa la mascherina quando è in compagnia di altre persone. E' la misura annunciata dall'assessore alla Sanita' della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel corso di una intervista al quotidiano 'la Repubblica'.

"Ci lavoreremo nelle prossime ore, assieme ad altre misure", spiega l'assessore, riferendosi anche a "una grande campagna di comunicazione pro-mascherina, soprattutto negli stabilimenti balneari e negli altri luoghi di villeggiatura. Poi ci sono i test rapidi".

D'Amato nelle ultime ore ha puntato il dito contro "fenomeni preoccupanti", come i giovani "che girano senza mascherine, si ritrovano e si assembrano in piazza" e contro i "casi di importazione. Non dobbiamo abbassare la guardia". Un fatto, questo, sottolineato anche dopo l'ultima task force con le Asl e gli ospedali di Roma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In particolare, "stiamo lavorando a un atto di concerto con il Governo. Abbiamo già avviato un confronto con il Comitato tecnico-scientifico per l'emergenza Covid-19 e con il ministro della Salute, Roberto Speranza. Se c'e' bisogno di misure più stringenti a Roma, saranno necessarie in tutto il Paese. Abbiamo notato un calo diffuso e generalizzato della tensione", ha aggiunto D'Amato.