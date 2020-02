Attualità Ciampino / Via Appia Nuova

Ciampino, le multe elevate con l’autovelox sono valide: parola della Polizia Locale

La Polizia Locale di Ciampino smentisce che sia stata “abusiva” l’installazione dell’impianto utilizzato per rilevare la velocità delle vetture in transito al km 17,600 di via Appia Nuova