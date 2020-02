Appia Nuova, c'è un autovelox abusivo: Anas multa il Comune

C’è un autovelox abusivo al km 17+ 565 della via Appia Nuova. Si trova sul lato destro della strada ed il fatto che fosse privo di autorizzazioni è conclamato. Per l’apposizione del dispositivo Anas ha infatti già elevato una contravvenzione al Comune di Ciampino.

Autovelox abusivo

“Sono tanti i cittadini che hanno ricevuto delle contravvenzioni a causa di quell’autovelox. Per questo ho scritto una PEC ad Anas che mi ha risposto informandomi di aver già fatto una multa al Comune di Ciampino” racconta Massimo Siteni, un cittadino. C’è dell’altro. “La conferma che il dispositivo non fosse autorizzato l’avevo già ricevuta un anno fa, sempre da Anas. Nell’ultima PEC ricevuta però mi hanno informato anche del fatto che è stato rigettato il ricorso di Ciampino”.

Ricorso rigettato

Il Comune aeroportuale infatti, avendo impugnato il verbale di contestazione ricevuto il 13 luglio del 2017. Ma “la Prefettura di Roma, con apposita ordinanza – si legge nella PEC inviata dall’Ente nazionale che gestisce le strade statali al signor Siteni – ha rigettato il ricorso del Comune di Ciampino avverso il verbale di Anas per installazione abusiva dell’autovelox”.

Autovelox da rimuovere

Il dispositivo però è ancora nel posto dov’è stato posizionato senza le necessarie autorizzazioni. Da via Appia Nuova, in un punto in cui il limite di velocità è di sessanta chilometri orari, l’autovelox non è infatti stato ancora rimosso.