Lutto nel mondo del cinema: è morto l'attore Carlo Delle Piane

Mondo del cinema in lutto: è morto l’attore Carlo delle Piane. Romano, classe 1936, si è spento a 83 anni.

Nel corso della sua lunga carriera, con 110 film sulle spalle, ha lavorato con i grandi del cinema italiano: da Totò a Sordi, De Sica e Fabrizi ma anche e soprattutto Pupi Avati, suo grande amico.

Il debutto con il regista emiliano nel 1977 nell'irriverente commedia horror "Tutti defunti... tranne i morti" che rilanciò la sua carriera artistica dopo l'incidente automobilistico del 1973 in seguito al quale rimase un mese in coma. L'anno successivo Carlo delle Piane fu nel cast dello sceneggiato televisivo in tre puntate 'Jazz band' e nel 1979 recitò in "Le Strelle nel fosso", sempre diretti da Avati. Negli anni Ottanta ebbe ruoli in "Dancing", "Paradise", "Una gita scolastica", "Noi Tre", "Festa di laurea", "Regalo di Natale" e "Sposi".

Interpretò insieme ad un giovanissimo Alberto Sordi nel 1954 il "cicalone", alias Romolo Pellacchioni, amico del Nando Mericoni di "Un Americano a Roma". Dopo aver recitato anche in Guardie e Ladri, diretto da Steno e Mario Monicelli, al fianco di Aldo Fabrizi e Totò.

I premi cinematografici vinti da Carlo delle Piane

Per l'interpretazione in "Regalo di Natale", si aggiudicò nel 1986 la Coppa Volpi alla 43esima mostra del cinema di Venezia. Per "Una gita scolastica" venne premiato con ilNastro d'Argento (migliore attore), con il Globo d'Oro (miglior attore rivelazione) e con il Premio Pasinetti (miglior attore).

Negli anni Novanta, Pupi Avati lo chiamò per "Dichiarazione d'amore", "Io e il Re" e "La via degli angeli" e poi, nel nuovo millennio, per "I cavalieri fecero l'impresa" e "la Rivincita di Natale". Nel 2006 incise un disco intitolato "Bambini" devolvendo i proventi ad un'associazione umanitaria.

La festa per i 70 anni di carriera

Sposato da sei anni con la cantante Anna Crispino, appena pochi mesi fa aveva celebrato i 70 anni di carriera con un grande evento all'Auditorium Parco della Musica di Roma.