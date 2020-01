Legionella: tre casi a Ladispoli, morte due persone

Allarme legionella a Ladispoli dove si sono registrati tre casi in due mesi, con due decessi. Lo conferma a RomaToday la Asl RM4 che comunica di aver effettuato "il campionamento in due abitazioni".

Il primo caso risale allo scorso mese di dicembre ed ha riguardato una donna di 69 anni residente a Magliano Romano. L'anziana signora si era recata nel comune del litorale laziale per passare le festività natalizie con la famiglia, era il 19 dicembre.

Proprio mentre si trovava a Ladispoli la donna ha cominciato ad accusare i primi malori a cui ha fatto seguito un ricovero al Poliambulatorio locale (il Pit). Da qui il trasferimetno all'Aurelia Hospital dove la donna è poi deceduta il 29 dicembre.

Poco meno di un mese dopo un altro caso ha poi riguardato un uomo di 49 anni, originario di Cerveteri ma residente a Ladispoli, deceduto sempre all'Aurelia Hospital dopo aver contratto il batterio della legionella. Due decessi a cui ha poi fatto seguito un terzo caso, sempre a Ladispoli.

In relazione ai tre casi di legionella verificatesi negli ultimi due mesi nel Comune di Ladispoli, la ASL RM4 "conferma che ha effettuato i campionamenti in due abitazioni. Il terzo caso comunicato lo scorso 27 gennaio, è stato contattato per concordare un sopralluogo. La ASL sottolinea che la Legionella non si trasmette da persona a persona".

"Il batterio - spiega in una nota la dottoressa Simona Ursino, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl RM4 - vive generalmente in ambienti acquosi, serbatoi, impianti di riscaldamento dell'acqua, torri di raffreddamento dei sistemi di condizionamento eccetera, e si trasmette per via aerea. La malattia è più frequente con l'aumentare dell'età, nei pazienti fumatori o con patologie croniche".