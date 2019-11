Valle Giulia, lavori sui binari: modifiche ai tram 2, 3 e 19

Da sabato 30 novembre a lunedì 2 dicembre, per lavori di manutenzione dei binari a piazzale Cervantes (Valle Giulia) e di sostituzione di un palo della rete aerea di alimentazione elettrica a viale dello Scalo San Lorenzo, è prevista una modifica al servizio dei collegamenti tranviari 2, 3 e 19.

In particolare, nei tre giorni sulla linea 2 il servizio sarà svolto unicamente con bus lungo tutto il percorso (sospesi anche i collegamenti in uscita e rientrata dal deposito normalmente effettuati dal 2 tram).

Per quanto riguarda le linee 3 e 19, negli stessi tre giorni continueranno a viaggiare con tram tra i capolinea di Centocelle/stazione Trastevere e Porta Maggiore, mentre tra Porta Maggiore e i capolinea di Valle Giulia/piazza Risorgimento ci sarà un servizio bus sostitutivo (in comune per le due linee).