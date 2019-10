Demolizione Tangenziale Est, cambiati 7 capolinea bus della Stazione Tiburtina

Poseguono i lavori per l'abbattimento della Tangenziale Est. Dopo la demolizione del primo tratto di sopraelevata in via Masaniello e la nuova disciplina di traffico, in vigore fino a febbraio 2020 certificata dalla Polizia Locale, anche Atac e RomaTpl si sono adeguati modificando le tratte dei bus, visto che il cantiere che ora occupa anche parte del piazzale della Stazione Tiburtina.

Le linee Tpl 409-211-441 e le notturne n409 e n041 proseguono ad effettuare il capolinea sul piazzale davanti alla stazione, pur cambiando la banchina di fermata.

Le linee 135 e 649 restano negli attuali capolinea sotto il cavalcavia. Per raggiungere il capolinea la linea 649 viene invece deviata lungo il tragitto via della Lega Lombarda, via Arduino, via Mazzoni.

Le linee 62-71-168-490-492-495-C3 cambiano capolinea e si attestano nell'area capolinea a lato di via Mazzoni. Per raggiungere la stazione Tiburtina le linee 490-495 percorrono quindi via della Lega Lombarda, via Arduino e via Mazzoni.

Sempre per raggiungere la stazione Tiburtina, i bus di 71-492-C3 deviano su via della Lega Lombarda, via Arduino e via Mazzoni.

Le linee 62-168 provenienti da via Lorenzo il Magnifico, deviano invece su via Tiburtina - via della Lega Lombarda - via Arduino e via Mazzoni.

Per quanto riguarda le linee in transito C2-545-nMB, provenienti dal Centro deviano su via Tiburtina, via della Lega Lombarda, via Arduino e via Mazzoni.