Miss Italia si avvicina: viene dai Castelli la nuova Miss Sport Lazio 2018

Ha diciotto anni, è alta 166 centimentri e viene da Grottaferrata. Si chiama Beatrice Fiorentini la nuova Miss Sport Lazio 2018, incoronata nello Sporting Village di Frascati. Nella città castellana si è infatti svolta la sesta tappa delle finali regionali che consentiranno di accedere alle "prefinali nazionali" di Jesolo: penultimo passo quindi in vista di Miss Italia.

Ventiquatto ragazze si sono contese, sfilando sul bordo piscina dello Sporting Village, la fascia che da accesso alle prossime selezioni di Jesolo. Hanno dovuto effettuare estenuanti prove di "trucco e parrucco", provare i balletti e le coreografie del regista Mario Gori. Ed hanno infine sfilato, sulle canzoni di Raffaella Carrà, in costume da bagno, con il body da gara e con un abito da sera.

Al termine della competizione ha prevalso la mora diciottenne di Grottaferrata. Beatrice Fiorentini, fanno sapere gli organizzatori "ama disegnare e scrivere, pratica sport circensi ed è molto brava con i tessuti aerei". Ma il sogno del cassetto, per questa giovane studentessa iscritta all'ultimo anno di moda e disegn, è di affermarsi come attrice.

Le altre finaliste

2a classificata Alice Pelucchini, 18enne di Latina, capelli castani, occhi marroni, alta 175 cm. Studentessa in ragioneria, deve frequentare l’ultimo anno. Pratica nuoto sincronizzato a livello agonistico e allena una squadra. Ama stare in compagnia. Sogna di diventare una brava modella.

3a classificata Marika Nardozzi, 18enne di Ceprano (FR), capelli castano-scuro, occhi marroni, alta 170 cm. Deve frequentare l’ultimo anno dell’istituto per chimici. Pratica danza e balli latino-americani, ama disegnare e ascoltare musica. Il suo unico sogno è quello di realizzarsi, in qualunque professione.

4a classificata Erika Innocenzi, 22 anni, romana di Casalpalocco, occhi verdi, capelli castani, alta 168 cm. Laureata in Interior Design, pratica diversi sport, tra i quali sci e fitness. Ama correre. Il suo sogno è quello di diventare un’ottima maestra di sci.

5a classificata Roberta Cerqueti, 24enne romana di Tor Pignattara, alta 173 cm., bionda, occhi verdi, diploma scientifico in tasca e laureanda in scienze politiche. Pratica fitness e i balli latini (salsa, bachata e reggaeton). Sogna una carriera da diplomatica, magari ambasciatrice.

6a classificata Chiara Savocchi , 21enne di Latina, alta 177, capelli castani, occhi verdi. Ha conseguito il diploma come educatrice, pratica fitness 3/4 volte a settimana e ama andare al cinema e a fare shopping. Il suo sogno? Aprire un asilo nido

Con la fascia conquistata Beatrice accede, come detto, alle prefinali nazionali di Jesolo, in programma dal 3 all’8 settembre a Jesolo (VE). Qui arriveranno 200 ragazze da tutte le regioni d’Italia ma solamente 30 di esse parteciperanno alle finalissime che si terranno per la prima volta a Milano, negli studi di Infront, che insieme alla Miren gestirà la produzione. Due le prime serate, il 13 e il 16 settembre, entrambe su La7, presentate da Francesco Facchinetti.