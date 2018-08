Finali Regionali Miss Italia: a Poggio Mirteto vince Elena Palumbo

Quinta tappa delle finali regionali del 79° concorso nazionale Miss Italia ieri sera in piazza Martini della Libertà, a Poggio Mirteto (RI). Un pubblico numeroso ha assistito all'assegnazione del titolo di Miss Equilibra Lazio 2018, passaporto valido per le prefinali nazionali di Jesolo. A contenderselo 20 ragazze giunte da ogni parte del Lazio e già vincitrici delle selezioni provinciali.

Le prove, la giuria e la vincitrice

Le concorrenti in gara, dopo un pomeriggio di intense prove e il passaggio al trucco-parrucco eseguito in modo impeccabile dalle ragazze della RomEur Academy, si sono esibite in tre diversi quadri moda, presentate da Margherita Praticò e dirette dal regista Mario Gori: in abito da sera con i gioielli Miluna, in costume da bagno in una divertente coreografia “marinara” sulle canzoni di Edoardo Vianello e con il tradizionale body da gara, per il consueto passaggio davanti alla giuria, composta da varie personalità e da “addetti ai lavori”, come la modella Carla Barrucci (recentemente apparsa nello “speciale costumi” del celebre Sports Illustrated), il look maker Lello Sebastiani, l’hair stylist Francesco Termine, il press agent Riccardo Gubiani, il fotografo di moda Luca Corsetti, il personal trainer dei VIP Tommaso Capezzone, lo chef de “La prova del cuoco” Bruno Brunori e la reatina Guendalina Bianchetti, due volte finalista a Miss Italia.

La serata ha visto trionfare Elena Palumbo che, grazie al titolo conquistato, ha ottenuto anche l'accesso alle prefinali nazionali, in programma dal 3 all’8 settembre a Jesolo (VE). Lì arriveranno 200 ragazze da tutte le regioni d’Italia ma solamente 30 di esse parteciperanno alle finalissime che si terranno per la prima volta a Milano, negli studi di Infront (che gestirà la produzione insieme alla Miren). Due le prime serate, il 13 e il 16 settembre, entrambe su La7.

Praticò: "Miss Italia unico trampolino di lancio"

“Siamo al giro di boa – ha affermato Margherita Praticò, agente e presentatrice del concorso nel Lazio – Abbiamo fin qui svolto cinque finali regionali e ora ne mancano altrettante. Il bilancio è molto positivo e ne sono felice, perché Miss Italia è l’unico trampolino di lancio per queste belle ragazze. La prossima tappa si terrà a Frascati il 10 agosto, con l’assegnazione del titolo Miss Sport Lazio 2018”.

La Graduatoria

Al termine dello scrutinio è uscita la seguente graduatoria:



- Prima classificata MISS EQUILIBRA LAZIO 2018 ELENA PALUMBO, 22enne romana di San Giovanni, bionda, occhi azzurri, è alta 178 cm, diplomata in ragioneria, ama le serie tv, viaggiare, fare shopping e uscire con gli amici. Il suo sogno è quello di affermarsi come modella.



- 2a classificata MARIKA NARDOZZI, 18enne di Ceprano (FR), capelli castano-scuro, occhi marroni, alta 170 cm. Deve frequentare l’ultimo anno dell’istituto per chimici. Pratica danza e balli latino-americani, ama disegnare e ascoltare musica. Il suo unico sogno è quello di realizzarsi, in qualunque professione.



- 3a classificata LUCREZIA TERENZI, 18enne di Cerveteri (RM), capelli castano-chiaro, occhi marroni, alta 173 cm. Ha conseguito il diploma all’istituto tecnico per il turismo. Ama la fotografia e sogna di diventare una brava modella.



- 4a classificata MARTINA BOVE, 18enne di Latina, capelli castani, occhi marroni, alta 170 cm. Appena diplomata con 100 all’istituto tecnico economico di Latina, pratica ginnastica ritmica, salsa e bachata, ama viaggiare e leggere. Sta studiando per diventare consulente finanziario ma il suo sogno è quello di diventare attrice.



- 5a classificata ALICE PELLUCCHINI 18enne di Latina, capelli castani, occhi marroni, alta 175 cm. Studentessa in ragioneria, deve frequentare l’ultimo anno. Pratica nuoto sincronizzato a livello agonistico e allena una squadra. Ama stare in compagnia.



- 6a classificata ALESSIA ANTONETTI 18enne di Roma, capelli castani, occhi marroni, alta 172 cm. Deve frequentare il 5° anno di ragioneria. Studia recitazione e il suo sogno è quello di affermarsi come attrice. Ama la semplicità di Federica Nargi, suo modello.

Il calendario

10 agosto - Miss Sport Lazio 2018 - Frascati (RM);

21 agosto - Miss Cinema Roma 2018 - Cinecittà World - Castel Romano (RM);

31 agosto - Miss Lazio 2018 - Montalto di Castro (VT).

Sono invece in via di definizione le date di Miss Roma e Miss Cinema Lazio.